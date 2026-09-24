Đổi mới chiến lược xúc tiến du lịch quốc gia

Nối tiếp chương trình Hội nghị Lữ hành toàn quốc, chiều 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Đổi mới – Hợp lực – Bứt phá”. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu các bộ, ngành trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kịch bản phát triển ngành Du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 - 27 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 43-47 tỷ USD.

Giai đoạn 2027 - 2030, ngành Du lịch bám sát mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 22/8/2026) của Bộ Chính trị: Đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định hướng xúc tiến du lịch trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, công tác xúc tiến du lịch đóng vai trò là "mũi nhọn mở đường" theo tinh thần cốt lõi: “Đổi mới – Hợp lực – Bứt phá”. Hội nghị là diễn đàn mở để cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi thảo luận, góp ý hoàn thiện khung chương trình dài hạn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 263/NQ-CP; xác định rõ danh mục thị trường mục tiêu, phân khúc khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày và các thị trường tiềm năng.

Đại diện doanh nghiệp đóng góp ý kiến xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường.

Hội nghị cũng thảo luận vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, địa phương trong việc điều phối chiến dịch lớn; tháo gỡ chính sách thị thực, kết nối hàng không, xúc tiến thương mại và ngoại giao; kiến tạo sản phẩm, hạ tầng, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa Trung ương – địa phương – doanh nghiệp…

Từ đó, gắn kết xúc tiến với chuỗi giá trị sản phẩm và chuẩn bị cho năm 2027, quảng bá qua các đường bay thẳng, tour tuyến khả thi, tiêu chuẩn chất lượng và giá bán cạnh tranh… Đặc biệt là công tác chuẩn bị sớm, bài bản cho các sự kiện lớn, như: Năm APEC 2027, Năm Du lịch quốc gia 2027, cũng như kế hoạch hiện diện chuyên nghiệp tại các hội chợ lớn trên thế giới như: ITB Berlin, WTM London…

Các đại biểu theo dõi nhóm giải pháp xúc tiến du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm du lịch như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Quảng Ninh, … bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP, khẩn trương bắt tay hành động ngay trong quý IV. Các địa phương cùng doanh nghiệp cần chủ động phối hợp tung ra các gói kích cầu mùa đông, các sản phẩm du lịch đêm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026.

Từ xúc tiến theo chiều rộng sang xúc tiến có trọng tâm, thực chất và tạo giá trị, ngành Du lịch đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức và cách tiếp cận thị trường. Khi quảng bá được gắn với sản phẩm, thị trường với doanh nghiệp và kết nối với hiệu quả cụ thể, xúc tiến du lịch sẽ không chỉ dừng ở việc đưa hình ảnh điểm đến đến gần du khách, mà trở thành động lực mở rộng thị trường, thu hút dòng khách và gia tăng giá trị cho toàn ngành. Đây cũng là nền tảng để du lịch Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao vị thế quốc tế và đóng góp ngày càng rõ nét vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.