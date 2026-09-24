Khai mạc Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 tại Quảng Ninh

Với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm”, Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP Quảng Ninh tổ chức sáng 24/9 đã tập trung đánh giá thực trạng hoạt động lữ hành, nhận diện những cơ hội, thách thức mới của thị trường và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của ngành Du lịch Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía TP Quảng Ninh có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh. Hội nghị thu hút gần 300 đại biểu đại diện sở, đơn vị quản lý du lịch các tỉnh, thành phố; hiệp hội du lịch; các chuyên gia kinh tế - du lịch, cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải, lưu trú, bảo hiểm, công nghệ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, các địa phương và đối tác trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả, thúc đẩy liên kết xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường khách. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp và các ngành dịch vụ, tạo thêm động lực để du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá Việt Nam là một trong hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới với mức tăng 21,2%, đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tiếp nối đà phát triển, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Theo số liệu của nền tảng Agoda công bố nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vươn lên lọt Top 3 điểm đến châu Á về tỷ lệ du khách quay lại.

Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 4.500 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 44.000 hướng dẫn viên hoạt động; gần 70 khu du lịch cấp tỉnh và hơn 500 điểm du lịch, tạo cơ sở mở rộng sản phẩm lữ hành. Doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu thị trường, liên kết chuỗi dịch vụ và phát triển các sản phẩm chuyên biệt như: MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, văn hóa - cộng đồng.

Ngày 5/9/2025, Hội nghị Lữ hành toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc”. Sau một năm, nhiều nhiệm vụ đã được các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tích cực triển khai. Hoạt động nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, liên kết giữa lữ hành với hàng không, vận tải, lưu trú và điểm đến đã có chuyển biến; công nghệ số được ứng dụng rộng hơn trong tiếp thị, bán hàng và quản trị; nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới của khách du lịch đã được hình thành. Kết quả phát triển du lịch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy sức phục hồi của thị trường và nỗ lực lớn của toàn ngành.

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị.

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm nay có chủ đề: “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm’’. Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy về vai trò của lữ hành, từ cung cấp chuyến đi sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ các phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh tham luận về phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ du lịch đồng bộ.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế và đổi mới quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo, minh bạch, dựa trên dữ liệu; cơ cấu lại thị trường và phát triển sản phẩm theo nhu cầu của từng phân khúc khách. Đặc biệt, việc phát triển sản phẩm phải bắt đầu từ nhu cầu thị trường và lợi thế khác biệt của điểm đến, khai thác có chiều sâu văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng; cũng như các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, thể thao, MICE, mua sắm, du lịch đêm, du lịch xanh…

Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết chuỗi giá trị và kết nối hạ tầng; đổi mới căn bản công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp; coi chất lượng, an toàn và phát triển xanh là yêu cầu xuyên suốt.

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP Quảng Ninh trưng bày tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch. Những nội dung được trao đổi tại Hội nghị Lữ hành sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Hội nghị về Xúc tiến du lịch buổi chiều tiếp tục cụ thể hóa thành định hướng thị trường, chương trình và phương thức tổ chức thực hiện.