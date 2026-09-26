Khơi thông nguồn lực đưa du lịch bứt phá

Lĩnh vực du lịch ngày càng có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước nói chung, thành phố Quảng Ninh nói riêng. Ngành “công nghiệp không khói” còn thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Xác định tầm quan trọng của du lịch, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đưa du lịch phát triển đột phá, bền vững, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với cả nước, Quảng Ninh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ "số lượng" sang "chất lượng", đưa lĩnh vực này phát triển xứng tầm, nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Vốn được xem là ngành “công nghiệp không khói”, du lịch đã và đang tạo ra hàng triệu vị trí việc làm cho người lao động, cùng với đó đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của các tỉnh, thành phố. Để lĩnh vực quan trọng này tiếp tục khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế, phát huy hiệu quả, ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết nêu rõ, phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hoá, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan toả mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế; gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm quốc gia.

Du lịch biển đảo được Quảng Ninh xác định là một trong những "thỏi nam châm" hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD.

Đến năm 2045, du lịch Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp từ 14 - 15% GDP; thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới; là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam; phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Nghị quyết cũng chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay trong giai đoạn tới như: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Là một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, khu vực và quốc tế, Quảng Ninh đã bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Đến năm 2050, Quảng Ninh hướng tới mô hình thành phố giá trị di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương quan trọng của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á. Trong không gian phát triển đó, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón 28-30 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 9-10 triệu lượt; đến năm 2050, tổng lượng khách dự kiến đạt 40-45 triệu lượt, khách quốc tế là 13-15 triệu lượt.

Năm 2026 này, Quảng Ninh phấn đấu đón khoảng 23 triệu lượt du khách, trong đó có gần 5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch phấn đấu đạt trên 70.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu cao này, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động, chương trình văn hóa, giải trí, du lịch, thể thao lớn, tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Từ hiệu ứng của những sự kiện, cùng các chương trình quảng bá, xúc tiến, liên kết kích cầu du lịch được đẩy mạnh, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có sức hút đối với du khách như: Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026, Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh...

Quảng Ninh đang hướng đến xây dựng hành trình du lịch, khi những di sản, lịch sử, văn hóa, địa danh đặc sắc, hấp dẫn, kỳ thú được kể như một câu chuyện ý nghĩa, giàu giá trị tinh thần, văn hóa và mỗi điểm đến trở thành một mắt xích gắn kết trong chuỗi sản phẩm, qua đó không chỉ thu hút du khách, mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, mở rộng trải nghiệm và tạo thêm dư địa tăng trưởng kinh tế.