Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ phường Bình Khê

Ngày 3/8, tại Trung tâm Hội nghị phường Bình Khê, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa đồng chí Phạm Đình Huỳnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Khê nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 1/8/2026.

Trao Quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng chí Phạm Đình Huỳnh là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều động, chỉ định đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Khê thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Phạm Đình Huỳnh cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, phong tục, tập quán, đời sống nhân dân và những yêu cầu thực tiễn của địa phương; không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng quản lý nhà nước ở cơ sở; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phường xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đình Huỳnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Khê. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo phường, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương và tập thể cán bộ, công chức phường để hoàn thành tốt nhiệm vụ.