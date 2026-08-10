Cử tri Vân Đồn nhất trí giới thiệu 27 người ứng cử trưởng thôn, khu phố

Đến ngày 9/8/2026, 27/27 thôn, khu phố trên địa bàn đặc khu Vân Đồn đã hoàn thành hội nghị cử tri lấy ý kiến về danh sách người ứng cử trưởng thôn, khu phố và thống nhất hình thức bầu cử nhiệm kỳ 2026 -2031. Kết quả cho thấy sự đồng thuận cao của cử tri, tạo cơ sở quan trọng để đặc khu tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị, hướng tới cuộc bầu cử dân chủ, công khai, đúng quy định.

Tổ bầu cử Trưởng thôn Bản Sen tổ chức hội nghị lấy ý kiến về danh sách người ứng cử trưởng khu phố, hình thức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và đặc khu về công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đặc khu Vân Đồn đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đề ra.

Các thôn, khu phố đã tổ chức hội nghị cử tri từ ngày 5/8 đến ngày 9/8, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Kết quả, đến hết ngày 9/8, toàn đặc khu có 27/27 thôn, khu phố hoàn thành hội nghị cử tri, với tổng số 46 hội nghị được tổ chức. Trong đó, 12 thôn, khu phố tổ chức hội nghị tập trung; 15 thôn, khu phố tổ chức hội nghị theo cụm, phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư. Tổng số cử tri được mời tham dự là 13.073 người, trong đó có 8.549 cử tri tham dự, đạt tỷ lệ 65,39%.

Các hội nghị đã đưa ra lấy ý kiến đối với 27 nhân sự, tương ứng với 27 thôn, khu phố; tất cả 27 thôn, khu phố giới thiệu 1 người ứng cử trưởng thôn, khu phố.

Tại các hội nghị, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Tổ bầu cử công bố danh sách người ứng cử, thông tin về quá trình giới thiệu nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử và tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định.

Tại các hội nghị, cử tri ý kiến tập trung đánh giá phẩm chất, uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng thực hiện nhiệm vụ của những người được giới thiệu ứng cử.

Kết quả, 27/27 nhân sự được cử tri nhất trí giới thiệu ứng cử trưởng thôn, khu phố; không có nhân sự nào chưa được cử tri nhất trí. Bên cạnh đó, cử tri có 13 ý kiến khác, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống cộng đồng dân cư như phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thôn, khu phố ngày càng phát triển, quan tâm đời sống nhân dân, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; quan tâm công tác an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở.

Cử tri khu phố Hạ Long 1 biểu quyết về người được giới thiệu ứng cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 và thống nhất hình thức bầu cử bằng hình thức giơ tay.

Một nội dung quan trọng được thực hiện tại hội nghị cử tri là lấy ý kiến, thống nhất hình thức bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Qua tổng hợp, 26/27 thôn, khu phố thống nhất hình thức biểu quyết bằng giơ tay; duy nhất thôn Thắng Lợi thống nhất hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín.

Việc lựa chọn hình thức bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm để cử tri trực tiếp tham gia quyết định theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đặc khu vào ngày 26/8 tới.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đặc khu Vân Đồn tiếp tục phối hợp triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, biên bản, danh sách và các tài liệu liên quan tại 27 thôn, khu phố, bảo đảm chính xác, thống nhất trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Đặc khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và trách nhiệm của cử tri; tiêu chuẩn trưởng thôn, khu phố; danh sách người ứng cử và hình thức bầu cử đã được thống nhất, qua đó tạo sự đồng thuận và vận động cử tri tích cực tham gia ngày bầu cử.