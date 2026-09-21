Phường Móng Cái 1: Thành lập 3 Công đoàn cơ sở

Ngày 21/9, Công đoàn phường Móng Cái 1 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ninh và Đảng ủy phường Móng Cái 1, thời gian qua, Công đoàn phường Móng Cái 1 đã phối hợp các cơ quan chức năng và các địa phương rà soát tình hình doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Công đoàn phường Móng Cái 1, trao quyết định cho các CĐCS.

Qua khảo sát, trên địa bàn khu vực Móng Cái (cũ) có một số doanh nghiệp đủ điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Sau khi thẩm định quá trình vận động thành lập CĐCS và kết quả đại hội thành lập CĐCS, Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ninh đã ban hành quyết định công nhận CĐCS, quyết định công nhận Ban Chấp hành CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2026-2030 gồm: CĐCS Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vạn Ninh; CĐCS Công ty cổ phần giám định, thử nghiệm Tân Đại Dương Việt Nam; CĐCS Công ty TNHH MTV Mộc Lâm.

Ba CĐCS này thuộc sự theo dõi, quản lý, hướng dẫn hoạt động của Công đoàn phường Móng Cái 1 từ ngày 9/9/2026.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 tặng hoa chúc mừng các đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Móng Cái 1 đã phát triển 6 CĐCS với 250 đoàn viên (trong đó có 5 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy phường Móng Cái 1 đề ra.

Hiện nay, Công đoàn phường Móng Cái 1 đang được giao theo dõi, quản lý 70 CĐCS với 6.736 đoàn viên.