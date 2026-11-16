Hướng đến đón 6 triệu lượt du khách quốc tế

Du lịch Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu kỷ lục từ trước đến nay - đón trên 23 triệu lượt du khách, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế. Những kết quả tích cực của 10 tháng qua, cùng những chương trình xúc tiến, quảng bá, liên kết thu hút du khách, các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao được tổ chức dịp cuối năm sẽ là động lực để du lịch Quảng Ninh cán đích đúng hẹn.

Với tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, hấp dẫn, từ biển đảo đến văn hóa tâm linh, từ du lịch cộng đồng, làng quê đến vùng biên viễn, vùng cao, cùng nhiều khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, sân golf cao cấp, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Để thu hút du khách, kích cầu du lịch, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật quy mô, có sức hấp dẫn lớn, tiêu biểu như: Concert chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”; Carnaval Hạ Long 2026; “Mãi mãi tuổi 20”; “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, “Thanh âm kỷ nguyên mới”, “90 năm Hùng ca và Khát vọng”…

Từ hiệu ứng của những chương trình concert và sự hấp dẫn của các điểm đến, cùng đa dạng việc xúc tiến, quảng bá, 10 tháng qua, du lịch Quảng Ninh tăng trưởng cao khi đón 20,3 triệu lượt du khách, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so với cùng kỳ.

Nhiều sản phẩm, cơ sở dịch vụ, du lịch mới, chất lượng cao được đưa vào khai thác, như: Đưa vào hoạt động 23 du thuyền, tàu tham quan, tàu lưu trú với tổng vốn đầu tư 1.733 tỷ đồng, sức chở 4.054 khách; 10 khách sạn, với tổng vốn đầu tư 5.918 tỷ đồng, quy mô 851 buồng, trong đó có 2 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 1 tổ hợp nghỉ dưỡng mới; thu hút 4 dự án sân golf với tổng vốn đầu tư khoảng 49.315 tỷ đồng, tạo thêm dư địa phát triển du lịch, dịch vụ.

Quảng Ninh đón du khách đến từ tàu biển cao cấp Celebrity Millennium. Ảnh: Minh Đức

Đặc biệt, Quảng Ninh đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu. Vị khách đặc biệt này đến Quảng Ninh trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông, mang theo hơn 2.000 du khách và thuyền viên. Phần lớn du khách trên tàu đến từ các quốc gia châu Mỹ, Anh, Canada và Australia. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường kết nối và nâng cao sức hút của du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh đặt mục tiêu kết thúc năm 2026 sẽ đón trên 6 triệu lượt du khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến hết năm, thành phố tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao, du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch, đồng thời cùng cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình kích cầu mùa thu đông, tạo thêm nhiều sản phẩm và lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế…

Như tại Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử sẽ tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc, gồm: Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 - “Chạm vùng Di sản”; Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”; chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”...

Quảng Ninh đang quyết tâm cao cả năm đón trên 23 triệu lượt du khách, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch cả năm phấn đấu đạt 70.271 tỷ đồng, đạt trên 102% kế hoạch năm, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ.

Với quyết tâm cao, cách làm bài bản, cùng những chỉ tiêu cụ thể, chắc chắn rằng mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch sẽ hoàn thành, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Quảng Ninh trong năm 2026.