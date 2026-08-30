Hào khí Vùng mỏ qua những dấu mốc lịch sử

Quảng Ninh, cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được hun đúc qua những dấu mốc lịch sử hào hùng. Từ cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ tháng 11/1936 làm rung chuyển bộ máy thống trị của thực dân Pháp và chủ mỏ, trở thành cuộc tập dượt quan trọng cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân và dân Vùng mỏ kiên cường chiến đấu, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, sau ngày tiếp quản Vùng mỏ năm 1955, cán bộ, công nhân vừa khôi phục sản xuất, vừa anh dũng chiến đấu chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần làm nên Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964, đồng thời dốc sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần thống nhất đất nước.

Cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn công nhân Vùng mỏ tháng 11/1936, mở đầu trang sử đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân Vùng mỏ. (Tranh của họa sĩ Bùi Đình Lan).

Những binh sĩ Pháp cuối cùng rút khỏi Vùng mỏ năm 1955. Ảnh tư liệu

Lễ mít tinh mừng ngày tiếp quản Vùng mỏ tại sân vận động Hòn Gai, ngày 25/4/1955. Ảnh tư liệu

Bác Hồ nói chuyện với chuyên gia và công nhân trên tầng 10 mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959. Ảnh tư liệu

Khẩu đội pháo phòng không 37 mm của quân và dân Vùng mỏ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Hòn Gai trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ. Ảnh tư liệu