Hào khí Vùng mỏ qua những dấu mốc lịch sử

Quảng Ninh, cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được hun đúc qua những dấu mốc lịch sử hào hùng. Từ cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ tháng 11/1936 làm rung chuyển bộ máy thống trị của thực dân Pháp và chủ mỏ, trở thành cuộc tập dượt quan trọng cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đến những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân và dân Vùng mỏ kiên cường chiến đấu, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, sau ngày tiếp quản Vùng mỏ năm 1955, cán bộ, công nhân vừa khôi phục sản xuất, vừa anh dũng chiến đấu chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần làm nên Chiến thắng trận đầu ngày 5/8/1964, đồng thời dốc sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần thống nhất đất nước.