Từ những hình ảnh nhuốm màu thời gian đến những khu đô thị hiện đại, những cây cầu, tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và những công trình mang tầm vóc mới hiện nay, Quảng Ninh đã đi một hành trình dài để vươn mình mạnh mẽ. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, vùng đất mỏ đang đứng trước một chương phát triển mới.
Chùm ảnh "Quảng Ninh xưa và nay" là những lát cắt chân thực về sự đổi thay kỳ diệu của quê hương Vùng than qua năm tháng, khắc họa khát vọng vươn lên và dấu ấn của một đô thị biển, di sản, biên giới hiện đại, năng động.