Quảng Ninh xưa và nay

Từ những hình ảnh nhuốm màu thời gian đến những khu đô thị hiện đại, những cây cầu, tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và những công trình mang tầm vóc mới hiện nay, Quảng Ninh đã đi một hành trình dài để vươn mình mạnh mẽ. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, vùng đất mỏ đang đứng trước một chương phát triển mới.

Chùm ảnh "Quảng Ninh xưa và nay" là những lát cắt chân thực về sự đổi thay kỳ diệu của quê hương Vùng than qua năm tháng, khắc họa khát vọng vươn lên và dấu ấn của một đô thị biển, di sản, biên giới hiện đại, năng động.

Một góc khu vực Hòn Gai nhìn từ trên đỉnh núi Bài Thơ.

Khu vực Bãi Cháy hơn chục năm trước, khi hạ tầng du lịch còn khá đơn sơ.

Khai trường khai thác than những năm 1980. Ảnh tư liệu

Cảng Hòn Gai tấp nập tàu vào làm hàng trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Chợ Hạ Long xưa.

Để qua lại đôi bờ vịnh Cửa Lục, phà Bãi Cháy là phương tiện giao thông duy nhất thời điểm đó.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đầu những năm 2000.

Quốc lộ 18C nối huyện Tiên Yên - Bình Liêu đầu những năm 2000.

Sông Ka Long ở Móng Cái vào cuối những năm 2000.

Những năm 1980, phà Tài Xá là phương tiện giao thông nối Cẩm Phả với Vân Đồn.

Sau 40 năm đổi mới cùng đất nước, diện mạo Quảng Ninh đã đổi thay mạnh mẽ, tươi đẹp và hiện đại hơn.

Góc phố khu vực cụm công trình văn hóa, gồm Bảo tàng - Thư viện, Quảng trường, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Bãi Cháy lung linh trong ánh đèn đêm.

Năm 2018, Quảng Ninh đã có sân bay quốc tế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón nhiều tàu du lịch quốc tế, góp phần nâng cao vị thế du lịch tàu biển của Quảng Ninh.

Cầu Bãi Cháy được đưa vào sử dụng năm 2006, đã thay thế cho những chuyến phà, kết nối an toàn, thuận lợi giữa hai bờ vịnh Cửa Lục.

Quảng Ninh hôm nay đã trở thành trung tâm của lễ hội với các sự kiện đẳng cấp, những chương trình nghệ thuật, hoạt động vui chơi, giải trí ấn tượng.

Một góc phường Hạ Long.