Sôi động khai trường than Hà Tu

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), trên khai trường Công ty CP Than Hà Tu, không khí sản xuất đang diễn ra khẩn trương, liên tục. Những tầng khai thác mở rộng theo từng cung đường, máy xúc công suất lớn hoạt động hết công suất, những đoàn xe vận tải nối nhau trên các tuyến đường tầng, cùng đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên tập trung cao độ trong từng khâu sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Qua từng ca sản xuất, Than Hà Tu đang tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đẩy mạnh cơ giới hóa, làm chủ thiết bị, nâng cao năng suất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của người thợ mỏ Vùng mỏ.