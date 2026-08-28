Sôi động khai trường than Hà Tu

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), trên khai trường Công ty CP Than Hà Tu, không khí sản xuất đang diễn ra khẩn trương, liên tục. Những tầng khai thác mở rộng theo từng cung đường, máy xúc công suất lớn hoạt động hết công suất, những đoàn xe vận tải nối nhau trên các tuyến đường tầng, cùng đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên tập trung cao độ trong từng khâu sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Qua từng ca sản xuất, Than Hà Tu đang tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đẩy mạnh cơ giới hóa, làm chủ thiết bị, nâng cao năng suất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của người thợ mỏ Vùng mỏ.

Toàn cảnh moong khai thác lộ thiên Công ty Cổ phần Than Hà Tu nhìn từ trên cao.

Bình minh lên trên khai trường, nơi những dàn máy móc hiện đại và các đoàn xe vẫn hăng hái sản xuất xuyên suốt ca ngày lẫn đêm để hoàn thành kế hoạch được giao.

Cơ giới hóa đồng bộ trên khai trường với hệ thống máy khoan, máy xúc dung tích lớn và xe tải trọng tải cao hoạt động nhịp nhàng giữa lòng moong sâu.

Hệ thống máy xúc dung tích lớn hoạt động hết công suất tại các tầng than, thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc cơ giới hóa quy trình sản xuất của ngành Than trong những năm qua.

Những đoàn xe siêu trọng nối đuôi nhau vận chuyển đất đá và than nguyên khai; tạo nên nhịp điệu hối hả, nhộn nhịp trên khắp các tuyến đường

Xe được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng sau những ca lao động khẩn trương trên khai trường.

Nữ công nhân thực hiện quy trình kiểm tra bảo dưỡng nghiêm ngặt đối với cụm động cơ xe vận tải,đảm bảo các chi tiết kỹ thuật hoạt động ổn định và an toàn nhất trước khi xe vận hành trên khai trường.

Đội ngũ kỹ thuật viên và thợ máy cùng trao đổi, thống nhất phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo máy móc luôn sẵn sàng cho ca sản xuất

Sự tỉ mỉ, lành nghề của những người thợ cơ khí - "hậu phương" vững chắc giữ cho nhịp đập máy móc trên khai trường luôn thông suốt.

Nhờ vậy, những đoàn xe tải trọng lớn luôn vận hành an toàn trên khắp các tuyến đường, giữ vững nhịp độ khai thác liên tục tại Than Hà Tu.

Toàn cảnh vùng mỏ Than Hà Tu rực rỡ dưới bầu trời mây trắng. Bên cạnh khai trường hiện đại là sắc xanh của các khu vực hoàn nguyên môi trường, khẳng định hướng phát triển bền vững của ngành Than.