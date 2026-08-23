Nụ cười Hạ Long

Từ nhịp sống đời thường đến những khoảnh khắc giữa phố biển, nụ cười hiện diện như một nét đẹp bình dị của Hạ Long. Mỗi nụ cười mang một câu chuyện riêng; góp phần tạo nên hình ảnh thành phố trẻ trung, thân thiện và tràn đầy sức sống.
Từ nhịp sống đời thường đến những khoảnh khắc giữa phố biển, nụ cười hiện diện như một nét đẹp bình dị của Hạ Long. Mỗi nụ cười mang một câu chuyện riêng; góp phần tạo nên hình ảnh thành phố trẻ trung, thân thiện và tràn đầy sức sống.
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