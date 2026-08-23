Nụ cười Hạ Long

Từ nhịp sống đời thường đến những khoảnh khắc giữa phố biển, nụ cười hiện diện như một nét đẹp bình dị của Hạ Long. Mỗi nụ cười mang một câu chuyện riêng; góp phần tạo nên hình ảnh thành phố trẻ trung, thân thiện và tràn đầy sức sống.

Cặp VĐV Quảng Ninh Phạm Gia Bảo - Vũ Châu Anh giành HCV nội dung toàn năng giải vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025.

Ông Ninh Ngọc Tuyến, bố của Ninh Quang Thắng, xúc động chúc mừng thành tích đáng tự hào con trai đã đạt được.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ) cùng đọc sách tại “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” của nhà trường.

Niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sau hành trình dài giành sự sống cho trẻ sinh non.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sàng lọc sức khỏe cho người dân phường Hồng Gai.

Bà con dân tộc thiểu số tại xã Hoành Mô được thăm khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tích cực hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh".

Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại xã Vĩnh Thực.

Công nhân lao động Công ty TNHH Autoliv Việt Nam phấn khởi khi được doanh nghiệp tặng quà sinh nhật. (Ảnh chụp tháng 7/2026)

Niềm vui của công nhân Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà khi được nhận phần quà giá trị tại chương trình Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng 2026 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa, khám phá cảnh sắc và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán tại xã Kỳ Thượng.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Ba Chẽ giao lưu văn nghệ tại Chợ phiên văn hóa vùng cao năm 2026.

Du khách thích thú lưu lại màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu giữa Kỳ quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.