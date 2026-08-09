Lan tỏa thông điệp “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp”

Trong chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 tại Quảng Ninh, sáng 9/8, Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.
Hoạt động là dịp để các thí sinh sẻ chia, kết nối với cộng đồng, lan tỏa tinh thần “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp”. Đây là giá trị luôn được Miss World đề cao qua 73 mùa giải tổ chức. Thông qua mỗi hoạt động nhân ái, thông điệp “Beauty With A Purpose” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, để sắc đẹp trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.