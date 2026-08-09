Lan tỏa thông điệp “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp”

Trong chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 tại Quảng Ninh, sáng 9/8, Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Hoạt động là dịp để các thí sinh sẻ chia, kết nối với cộng đồng, lan tỏa tinh thần “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp”. Đây là giá trị luôn được Miss World đề cao qua 73 mùa giải tổ chức. Thông qua mỗi hoạt động nhân ái, thông điệp “Beauty With A Purpose” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, để sắc đẹp trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đại diện Việt Nam, cùng các thí sinh Miss World đến Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Công ty Sen Vàng và Miss World trao tặng 75 phần quà, tổng trị giá 200 triệu đồng, cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 thăm hỏi, trao quà cho các em nhỏ tại phòng học của Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Ban Tổ chức, các thí sinh Miss World 2026 cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh.

Các em nhỏ vui mừng khi đón nhận những món quà từ các thí sinh Miss World 2026.

Những khoảnh khắc ấm áp tại buổi trao quà, nơi các thí sinh Miss World 2026 cùng các em nhỏ chia sẻ tình cảm thân thương.

Các thí sinh Miss World 2026 thể hiện sự thân thiện, gần gũi khi chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình tại Quảng Ninh.