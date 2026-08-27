Kiến tạo những biểu tượng mới

Từ nền tảng của một địa phương tiên phong trong phát triển hạ tầng, cải cách môi trường đầu tư và nâng tầm đô thị, Quảng Ninh đang mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều công trình mang tầm vóc và dấu ấn kiến trúc hiện đại. Những phối cảnh minh họa các dự án trọng điểm đang được quy hoạch, đầu tư và triển khai như các tuyến đường sắt cao tốc, công viên công nghệ, khu đô thị mới, không gian văn hóa, du lịch... sẽ phác họa bức tranh về diện mạo tương lai của thành phố Quảng Ninh - một đô thị xanh, thông minh, năng động và hội nhập quốc tế.