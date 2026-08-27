Kiến tạo những biểu tượng mới

Từ nền tảng của một địa phương tiên phong trong phát triển hạ tầng, cải cách môi trường đầu tư và nâng tầm đô thị, Quảng Ninh đang mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều công trình mang tầm vóc và dấu ấn kiến trúc hiện đại. Những phối cảnh minh họa các dự án trọng điểm đang được quy hoạch, đầu tư và triển khai như các tuyến đường sắt cao tốc, công viên công nghệ, khu đô thị mới, không gian văn hóa, du lịch... sẽ phác họa bức tranh về diện mạo tương lai của thành phố Quảng Ninh - một đô thị xanh, thông minh, năng động và hội nhập quốc tế.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh là siêu đại đô thị lớn nhất Việt Nam hiện nay với quy mô hơn 4.100ha và tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Hiện dự án đang được tích cực triển khai đầu tư và dự kiến sẽ hoàn thành phân khu đầu tiên vào năm 2028.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, công trình dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao sẽ được đầu tư tại phường Tuần Châu.

Quảng trường công viên công nghệ phường Tuần Châu.

Cầu Cửa Lục 2 sẽ nối khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất với khu vực trung tâm tỉnh hiện nay.

Đại lộ Hạ Long đang được nghiên cứu đầu tư tại khu vực xã Thống Nhất.

Làng Đại học là dự án tổ hợp giáo dục rộng hơn 200ha được đầu tư tại Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí mở rộng.

Cùng với các công trình được đầu tư tại khu vực trung tâm thành phố, tại các địa phương, căn cứ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, các địa phương khác đang bắt đầu triển khai nhiều tổ hợp đẳng cấp. Đặc biệt tại khu vực đặc khu Vân Đồn sẽ là các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn; Sonasea Vân Đồn Harbor City Vân Đồn...