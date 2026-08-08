Mỏ hầm lò "3 nhất" ở Than Hạ Long

Khởi công từ năm 2012, Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II-IV đánh dấu bước ngoặt trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu chinh phục độ sâu -500m của Công ty Than Hạ Long - TKV. Với tổng mức đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng, trữ lượng khai thác hơn 92 triệu tấn, công suất thiết kế 3,5 triệu tấn than nguyên khai/năm và tuổi thọ khai thác đến năm 2050, Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II-IV hội tụ “3 nhất” (tổng mức đầu tư lớn nhất, khai thác sâu nhất, công suất mỏ hầm lò lớn nhất) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Toàn cảnh Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II-IV - công trình trọng điểm của Công ty Than Hạ Long - TKV.

Mỗi ca sản xuất tại Công ty Than Hạ Long bắt đầu từ cuộc giao ban, giao kế hoạch sản xuất, kiểm tra an toàn và phân công nhiệm vụ trước khi công nhân xuống lò. (Ảnh chụp tại Phân xưởng Khai thác 10)

Quản đốc Phân xưởng Khai thác 10 Nguyễn Văn Hiệu trực tiếp kiểm tra hệ thống thiết bị giàn chống mức -335m đến -305m, bảo đảm mọi điều kiện an toàn trước khi tổ chức sản xuất.

Bám sát hiện trường sản xuất ở độ sâu -355m, Quản đốc Phân xưởng Khai thác 10 Nguyễn Văn Hiệu cùng công nhân kiểm tra điều kiện khai thác, thống nhất phương án thi công, nhằm bảo đảm an toàn và duy trì sản lượng 600 tấn than/ngày.

Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, công nhân Than Hạ Long thi công gia cố đường lò, bảo đảm ổn định kết cấu, giữ vững an toàn trước khi đưa diện sản xuất vào khai thác.

Những người thợ mỏ miệt mài lao động trong điều kiện sản xuất khắc nghiệt, góp phần đưa dòng than từ độ sâu hàng trăm mét lên mặt đất.

Công nhân kiểm tra, siết chặt hệ thống cột chống thủy lực, nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu.

Giữa lòng đất sâu, ánh đèn lò thắp sáng ý chí của những người thợ lò.

Trong môi trường lao động dưới độ sâu, những người thợ lò luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành.

Giữa ca sản xuất, thợ lò Công ty Than Hạ Long tranh thủ bổ sung nước để giữ sức khỏe, tiếp tục chinh phục những tấn than mới.

Đến nay, Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm II-IV đã đưa 9/14 lò chợ vào hoạt động. Việc đầu tư cơ giới hóa đồng bộ góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn và tạo nền tảng để dự án đạt công suất thiết kế 3,5 triệu tấn than/năm vào năm 2028. (Năm 2026, Công ty Than Hạ Long phấn đấu khai thác trên 2 triệu tấn than)

Tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" tiếp tục được hun đúc trong mỗi ca sản xuất, trở thành sức mạnh để tập thể cán bộ, công nhân Than Hạ Long chinh phục những tầng than ngày càng xuống sâu.