Rực rỡ Quảng Ninh ngày đặc biệt

Ngày 1/9/2026 đánh dấu thời khắc Quảng Ninh chính thức bước sang một chặng đường phát triển mới. Trong sắc cờ hoa rực rỡ, từ phố phường đến miền quê, từ vùng cao, biên giới cho tới biển đảo, niềm vui và sự tự hào đang cùng hòa nhịp lan tỏa. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan cùng muôn vàn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm đã khắc ghi một ngày đặc biệt của Vùng mỏ anh hùng - ngày của những dấu mốc lịch sử, của niềm tin sắt son và khát vọng vươn tầm cao mới...

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Biển tên Thành ủy Quảng Ninh được thay mới trong ngày đầu thành phố chính thức hoạt động.

Cờ hoa rực rỡ trên các tuyến phố cùng niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngày Quảng Ninh đón dấu mốc lịch sử mới.

Những con đường, tuyến phố của Quảng Ninh rực rỡ sắc cờ hoa, ngập tràn không khí phấn khởi, tự hào chào mừng quê hương chính thức bước vào một chặng đường phát triển mới.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ cùng băng rôn, khẩu hiệu tạo nên diện mạo tươi mới trên phố phường, gửi gắm niềm tự hào và những kỳ vọng vào tương lai phát triển của thành phố mới Quảng Ninh.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt chỉnh trang công sở, treo cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo diện mạo khang trang trong ngày Quảng Ninh đón dấu mốc lịch sử mới.

Tại vùng cao Ba Chẽ, trụ sở UBND xã được trang hoàng cờ hoa, hòa chung không khí phấn khởi trong ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Hơn 4.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, chào mừng dấu mốc mới của Quảng Ninh.

Niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt người dân khi Quảng Ninh đón dấu mốc lịch sử, cùng gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển mạnh mẽ, phồn vinh.

Nhà nhà, người người hân hoan, phấn khởi treo cờ Tổ quốc chào đón thời khắc lịch sử của quê hương.

Cán bộ Công an, đoàn viên, thanh niên và người dân xã Điền Xá cùng treo cờ trên các tuyến đường, ngõ xóm.

Với mỗi cựu chiến binh, việc treo lá cờ Tổ quốc không chỉ là niềm tự hào, sự tri ân và nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; mà còn thể hiện niềm tin, kỳ vọng trước bước phát triển mới của Quảng Ninh khi chính thức trở thành thành phố.

Tuổi trẻ Công ty CP Than Cao Sơn ra quân thi đua sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Người dân hào hứng chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, ghi dấu niềm vui và niềm tự hào trước bước phát triển mới của quê hương.