Đại học Hạ Long: Mở không gian cho những ý tưởng bứt phá

“Tài nguyên lớn nhất của một địa phương không nằm dưới lòng đất, mà nằm trong trí tuệ của con người. Và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chính là môi trường để nguồn tài nguyên ấy được đánh thức, kết nối và chuyển hóa thành động lực phát triển" - Lời phát biểu của ThS. Vũ Công Tâm, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ, Trường Đại học Hạ Long, đã thể hiện kỳ vọng của Trường Đại học Hạ Long, sẽ trở thành cầu nối sinh thái giữa 5 nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư - Cộng đồng, để góp sức đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Bắc vào năm 2030.

Sinh viên khoa Du lịch thuyết trình dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Trường Đại học Hạ Long đang đề xuất UBND tỉnh, Sở KH&CN lựa chọn nhà trường làm đơn vị nòng cốt xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở nhằm kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, ươm tạo và tăng tốc các dự án khởi nghiệp tiềm năng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, kết nối nguồn vốn đầu tư cho startup, đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo và quản trị khởi nghiệp. Đồng thời, nhà trường kiến nghị tỉnh triển khai cơ chế "Đặt hàng đổi mới sáng tạo" - nơi chính quyền và doanh nghiệp đưa ra "bài toán" thực tiễn, còn giảng viên, sinh viên và startup đề xuất "lời giải" công nghệ.

TS Đặng Hoàng Thông, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin nhà trường sẽ là cầu nối vững chắc, biến các thách thức thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương thành cơ hội bứt phá cho các dự án khởi nghiệp, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng".

Các nhóm thí sinh giới thiệu trực tiếp cho Ban giám khảo về các dự án khởi nghiệp của mình trên nền tảng số.

Trở lại với cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Trường Đại học Hạ Long năm 2026”, có thể nói sân chơi năm nay là sự bùng nổ của sức sáng tạo với 58 dự án tranh tài đã được tuyển chọn từ các khoa đào tạo. Trải qua vòng sơ loại khắt khe, 25 ý tưởng xuất sắc nhất bước vào vòng thuyết trình. Điểm nổi bật là tư duy liên ngành và khả năng bắt nhịp công nghệ toàn cầu của sinh viên Hạ Long. Hàng loạt công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), trò chơi hóa (Gamification), dữ liệu số... đã được ứng dụng táo bạo vào các lĩnh vực trọng điểm: Giáo dục (EdTech), du lịch thông minh, kinh tế xanh, nông - thủy sản, chăm sóc sức khỏe và phát triển văn hóa bản địa.

PGS.TS Vũ Văn Viện, Trưởng Khoa Du lịch và ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Du lịch Vitamin Tours trao giải nhất.

Xác định đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là "sứ mệnh thứ tư" của giáo dục đại học, thời gian qua, Trường Đại học Hạ Long đã mạnh mẽ chuyển mình từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình Trường Đại học Khởi nghiệp. Trong 4 năm qua, nhà trường đã đưa học phần Kỹ năng sống và Khởi nghiệp vào chương trình đào tạo, và đến năm 2026 chính thức thay thế bằng học phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái hạ tầng phục vụ nghiên cứu và ươm tạo cũng được đầu tư hoàn thiện với sự ra đời của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung chuyên đề (du lịch - văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi số; giáo dục) và không gian giáo dục STEM.

Nhà trường đã thành lập 8 nhóm khởi nghiệp tại các khoa, thường xuyên kết nối chuyên gia, doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Nhờ đó, phong trào khởi nghiệp tại đây đã gặt hái nhiều "quả ngọt" tại các sân chơi cấp tỉnh như: Giải nhì và khuyến khích cấp tỉnh năm 2024; giải nhất và khuyến khích cấp tỉnh năm 2025. Đặc biệt, từ các cuộc thi này, 3 doanh nghiệp và hợp tác xã khởi nghiệp sáng tạo do chính sinh viên sáng lập đã bước ra thị trường, khẳng định khả năng thương mại hóa thực tế của các dự án bước ra từ mái trường Đại học Hạ Long. Trần Ngọc Ánh, startup của dự án Sol - Mart (dự án cung cấp các dịch vụ tiện ích cho sinh viên) nói: “Việc Sol - Mart chính thức bước ra thị trường là minh chứng rõ nhất cho thấy các ý tưởng của sinh viên hoàn toàn có khả năng thương mại hóa. Em hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục lan tỏa để nhiều bạn trẻ khác dũng cảm biến ý tưởng thành doanh nghiệp".

Chặng đường phía trước tại vòng thuyết trình (tháng 9/2026) và vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Trường Đại học Hạ Long năm 2026” hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài bùng nổ, nơi các ý tưởng tiếp tục được gọt dũa để trở thành các dự án khả thi, sẵn sàng vươn mình ra thị trường. Với tinh thần đổi mới không ngừng, Trường Đại học Hạ Long đang từng bước ươm mầm nên những thế hệ doanh nhân trẻ giàu trí tuệ, góp phần kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho tỉnh và đất nước.