Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số

Ngày 17/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và UBND xã Hoành Mô phối hợp với Trung tâm Bán lẻ Hạ Long, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tổ chức chương trình “Bình dân học vụ số” tại xã Hoành Mô.

Với phương châm “Cùng học, cùng làm, cùng chuyển đổi số”, trong thời gian 1/2 ngày, hơn 200 người dân trên địa bàn và các học sinh, đoàn viên thanh niên Trường THCS và THPT Hoành Mô đã được cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô hướng dẫn sử dụng các tiện ích từ ứng dụng VNeID, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cơ bản.

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn người dân sử dụng một số dịch vụ công cơ bản trên điện thoại di động.

Đồng thời, cán bộ chiến sĩ cũng thông tin đến người dân và học sinh các kịch bản lừa đảo và những thủ đoạn phổ biến của tội phạm trên không gian mạng, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh; hướng dẫn cách sử dụng hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh, chung tay cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

CBCS Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn học sinh, đoàn viên thanh niên xã Hoành Mô sử dụng hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.

Cũng trong chương trình, nhân viên Trung tâm Bán lẻ Hạ Long, TPBank cũng phối hợp với CBCS Đồn BPCK Hoành Mô chia sẻ với người dân tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt; các nguyên tắc phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của tội phạm.

Dịp này, nhiều suất quà Trung thu cũng đã được trao tặng đến các hộ dân trên địa bàn.

Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được Đồn BPCK Hoành Mô triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; hỗ trợ địa phương phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.