Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Quyết Tiến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Cửa Ông

Chiều 27/8, Đảng ủy phường Cửa Ông tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng, trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú đợt 02/9/2026. Tới dự có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Cửa Ông đã công bố quyết định, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 336 đồng chí. Trong đó có 1 đồng chí được Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 335 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng, truy tặng huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Cửa Ông cũng trao quyết định kết nạp Đảng cho 26 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Duy Hưng.

Nhấn mạnh phường Cửa Ông là địa bàn gắn bó sâu sắc với lịch sử phát triển của Vùng mỏ, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, trân trọng đề nghị các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, tham gia đóng góp xây dựng cấp ủy, chính quyền, chi bộ, khu dân cư; quan tâm, dìu dắt cán bộ, đảng viên trẻ.

Đối với cấp ủy địa phương, phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh. Quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trẻ, để những giá trị của các thế hệ đi trước được tiếp nối bằng trách nhiệm và kết quả công việc cụ thể. Đồng thời, quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo phường Cửa Ông trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho các đảng viên﻿.

Đảng ủy phường Cửa Ông trao quyết định kết nạp Đảng cho 26 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.