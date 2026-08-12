Lập lại trật tự khu vực nuôi biển

Đẩy nhanh tiến độ giao biển cũng như xử lý dứt điểm các công trình, vật tư trái phép trên biển tiếp tục được xã Đầm Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Nuôi hàu vùng biển xã Đầm Hà.

Hiện nay, xã đang quản lý khoảng 8.695,73ha đất bãi triều và mặt nước biển (trong đó diện tích đất bãi triều 1.954,42ha, diện tích mặt nước biển 6.741,31ha). Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao khu vực biển cho 3 tổ chức trong xã với tổng diện tích giao là 726,2ha. Hiện có 5 tổ chức đang được Sở Tài chính thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích dự kiến giao là 675,38ha.

Ngoài các tổ chức được giao biển, trên địa bàn xã có 36 cá nhân với 38 hồ sơ đã được UBND huyện Đầm Hà cũ quyết định giao khu vực biển với tổng diện tích được giao là 2,37ha, khu vực nuôi cá lồng bè tại đảo Thoi Dây và thôn Phúc Tiến.

Để quản lý diện tích bãi triều và mặt nước biển, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, UBND xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, quản lý bãi triều, khu vực biển; thành lập tổ công tác kiểm tra, quản lý bãi triều, khu vực biển.

Để phát triển nuôi trồng hải sản, xã tăng cường bám sát quy hoạch đã được duyệt, chú trọng phát triển các đối tượng nuôi chủ lực phù hợp với lợi thế như (tôm thẻ, cá song, hàu cửa sông...) trên cơ sở kiểm soát tốt quy trình, chất lượng sản phẩm; triển khai việc cấp mã vùng nuôi trồng hải sản chủ lực nhằm tạo thương hiệu nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, xã cũng chú trọng kêu gọi thu hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực trong nuôi trồng hải sản tạo sinh kế cho người dân và nâng cao mức tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đặc biệt, xã đã tập trung chỉ đạo triển khai huy động các lực lượng công an, dân quân thường trực, cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các tổ công tác trong việc tổ chức tháo dỡ, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm biển, bãi triều không đúng quy định.

Công an xã Đầm Hà phối hợp trong công tác xử lý dứt điểm vi phạm trong nuôi biển, bãi triều.

Công an xã phối hợp với Trạm kiểm soát biên phòng Đầm Hà (Đồn Biên phòng Quảng Đức) và UBND xã xử lý dứt điểm các hành vi sử dụng ngư cụ cấm, rào cắm lấn chiếm đáy biển, vi phạm về sử dụng khu vực biển, đất bãi triều; giải tỏa kịp thời các trường hợp cắm cọc cây, neo phao gây hủy hoại đáy biển, ảnh hưởng môi trường cũng như gây nguy hiểm cho phương tiện thuyền bè đi lại.

Hiện xã đã triển khai xử lý thu dọn phao xốp, thu dọn cọc đăng đáy, lưới quây chưa đúng quy định tại khu vực Chương Bùn, Chương Ngậm, Chương Đông tại khu vực xã Đại Bình, Tân Lập, Tân Bình cũ, khu vực biển Đại Bình, khu vực lạch Đầm Buôn và Hòn Chay, Hòn Dứa. Tổ công tác của UBND xã đã tuyên truyền trực tiếp trên biển và lập biên bản hiện trường yêu cầu các cá nhân chấm dứt hành vi quây chiếm trên vùng bãi triều, mặt nước của xã Đầm Hà.

Vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Đầm Hà cũng đã nhận được sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của các cấp. Sau khi đi khảo sát thực tế, ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý diện tích bãi triều, mặt nước biển trên địa bàn xã.

Việc duy trì thường xuyên công tác xử lý, thu dọn biển đối với các diện tích vi phạm đã góp phần từng bước làm sạch mặt biển, bãi triều; tạo thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng hải sản theo quy hoạch, bảo đảm mỹ quan và phát triển kinh tế biển bền vững.