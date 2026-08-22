An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông nghiệp: Chuyển đổi cả nhận thức và hành động

Sau những đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong sản xuất nông nghiệp từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận sự chuyển đổi rõ nét trong nhận thức và hành động của cả người sản xuất, cũng như cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Cơ sở chế biến chả mực Nguyễn Thành Xô (phường Quảng Yên) mới đây bị phường Quảng Yên xử phạt về lỗi không áp dụng đầy đủ quy trình sản xuất theo chuẩn trong hoạt động chế biến sản phẩm thuỷ sản ăn liền. Ngay sau khi bị xử phạt, cơ sở đã khẩn trương khắc phục, đầu tư những thiết bị còn thiếu, sắp xếp lại kho hàng hoá, bố trí hợp lý vị trí chế biến, cũng như tách biệt khu vực chứa sản phẩm chín và khu vực nguyên liệu sống…

Chế biến chả mực ở Công ty TNHH Chế biến thuỷ sản Hương Biển.

Thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót, bà Phan Thị Điệu, chủ Cơ sở chế biến chả mực Thành Xô, cho biết: Do việc sản xuất chỉ ở quy mô hộ gia đình, sản phẩm làm ra chưa nhiều, nên chúng tôi có phần thiếu chủ động về đầu tư thiết bị và hạ tầng cần thiết. Chúng tôi xác định vẫn phải duy trì sản xuất, đồng thời sản phẩm làm ra đến tay người tiêu dùng phải sạch, an toàn, nên sau khi được nhắc nhở, xử phạt, đơn vị đã chấp hành ngay, khắc phục những yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra.

Nói về trường hợp của Cơ sở chế biến chả mực Nguyễn Thành Xô, ông Lương Văn Khánh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường phường Quảng Yên, cho biết: Hậu kiểm sau kiểm tra xử lý, cơ sở này có đầu tư thiết bị, có cải thiện về môi trường, do đó chúng tôi đồng ý cho hoạt động. Tuy nhiên cơ sở buộc phải duy trì và ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng tiêu chí chế biến an toàn hiện nay, nhất là về công tác xử lý nguồn thải phát sinh, ghi chép nhật ký và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm...

Cũng có sự chuyển động như cơ sở Nguyễn Thành Xô, Cơ sở chế biến thuỷ sản Hương Biển mới đây đã chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH Chế biến thuỷ sản Hương Biển, đồng thời di dời nhà xưởng về Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh để sản xuất kinh doanh. Theo ông Trần Văn Cung, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thuỷ sản Hương Biển, đơn vị xác định phải chuyển đổi để phát triển bền vững. Việc doanh nghiệp chuyển vào cụm công nghiệp vì nơi đây hạ tầng phù hợp với hoạt động chế biến, đáp ứng được về yêu cầu quy hoạch và các quy định về ATTP, cũng như bảo vệ môi trường.

Xuất phát từ quy mô hộ gia đình, Công ty TNHH Chế biến thuỷ sản Hương Biển đã phải huy động nhiều nguồn lực để đổi mới công nghệ, thiết bị và nâng cao trình độ quản lý nhằm phù hợp với mô hình mới. Hiện đơn vị được đánh giá đạt chuẩn về ATVSTP, các sản phẩm của đơn vị được thị trường và khách hàng tin dùng.

Theo báo cáo của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở NN&MT), qua kiểm tra thực tế, hiện đa số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có ý thức chấp hành quy định về ATVSTP. Nhiều đơn vị đầu tư mở rộng nhà xưởng, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao kiến thức về sử dụng các chế phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra và được thị trường đón nhận.

Hiện toàn tỉnh có 16.899 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, trong đó cấp tỉnh quản lý 907 cơ sở, UBND các địa phương quản lý 15.992 cơ sở, số cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận ATTP hơn 900, số còn lại thuộc đối tượng ký cam kết an toàn (theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018). Đến thời điểm hiện tại, 100% cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận ATTP trên toàn tỉnh đều được thẩm định, kiểm tra, yêu cầu bổ sung các điều kiện để đủ tiêu chuẩn cấp giấy; toàn tỉnh cũng đã có 15.571 cơ sở ký cam kết an toàn (đạt 97,4%).

Những chuyển động trong công tác đảm bảo ATVSTP của các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đến từ nhiều phía, trong đó việc các đơn vị chức năng tỉnh đã tăng cường triển khai hiệu quả nhiều giải pháp. Riêng Sở NN&MT trong tháng 8/2026 đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn tuyên truyền về ATTP với 403 lượt người tham gia; thực hiện cấp tài khoản cho 122 cơ sở tham gia hệ thống, cấp 97 mã QR, đồng thời tổ chức 20 đợt hướng dẫn triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Sở NN&MT cũng công khai kết quả thẩm định, phân loại cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP; duy trì hoạt động tiếp nhận thông tin phản ánh về ATTP lĩnh vực nông nghiệp; yêu cầu các địa phương tăng cường ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện ký cam kết đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận ATTP. Hiện Sở NN&MT đang tích cực phối hợp hiện thực hoá chính sách của tỉnh về hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp giai đoạn 2026-2030 (theo kế hoạch số 249/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND tỉnh), nhằm gia tăng cơ sở chế biến nông sản vào cụm công nghiệp sản xuất lâu dài.