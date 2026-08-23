Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2026

Ngày 22/8, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2026 (đợt 1).

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2026.

Toàn tỉnh hiện có 439 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 16 sản phẩm đạt 5 sao; 97 sản phẩm đạt 4 sao; 326 sản phẩm 3 sao. Tính đến hết ngày 15/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được 41 hồ sơ đăng ký đánh giá sản phẩm của 15 chủ thể thuộc 7 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 36 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 5 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống.

Trong số 41 sản phẩm tham gia kỳ đánh giá lần này, có 14 sản phẩm đăng ký đánh giá lần đầu; 27 đăng ký đánh giá lại do hết hạn sao, trong đó có 1 sản phẩm đánh giá lại 5 sao cấp quốc gia là Trà Hoa Vàng Quy Hoa.

Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá sản phẩm theo các nhóm tiêu chí.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm theo các nhóm tiêu chí, tập trung vào chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, câu chuyện sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường và các tiêu chí liên quan. Công tác đánh giá tiếp tục được thực hiện trên phần mềm, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch, chính xác và rút ngắn thời gian thực hiện.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Hội đồng tổng hợp, báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận đối với các sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. Đối với những sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, Hội đồng sẽ tư vấn, hướng dẫn các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí cần thiết để đề xuất tỉnh trình Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2026.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hằng năm, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương; khuyến khích các chủ thể tiếp tục đầu tư, đổi mới quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì, mẫu mã, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.