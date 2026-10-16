Dấu ấn của tinh thần bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo

Thông qua nhiều dấu ấn hoạt động sôi nổi, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên, nhà báo trên địa bàn thành phố. Từ đó, những người làm báo Quảng Ninh gắn kết, khẳng định bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bắt nhịp với những đổi thay mạnh mẽ của quê hương Vùng mỏ và đất nước thời kỳ mới.

Hội Nhà báo Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Sở VH,TT&DL tổ chức triển lãm nhân dịp 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhóm tác giả Quảng Ninh nhận giải Vàng thể loại podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do thành phố Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

Đoàn nhà báo, chuyên gia quốc tế tham quan vịnh Hạ Long nhân dịp tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh.

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho hội viên được Hội Nhà báo Quảng Ninh duy trì thường xuyên, thiết thực.

Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh thường xuyên phối hợp tổ chức và đồng hành cùng các giải chạy thể thao kết hợp du lịch trên địa bàn. Trong ảnh: Giải chạy địa hình Thành Đẳng - Bình Hương Discovery Trail - Uông Bí 2026.

Đội bóng đá Hội Nhà báo Quảng Ninh vào bán kết Giải bóng đá báo chí toàn quốc - Press Cup 2023 lần thứ 7.

Hội báo Xuân hằng năm là nét đẹp văn hóa, giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Quảng Ninh tham gia chương trình làm sạch môi trường vịnh Hạ Long, tháng 6/2024.

Hội Nhà báo Quảng Ninh trao hỗ trợ đỡ đầu trẻ em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, tháng 7/2024.

Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan tham quan vịnh Hạ Long trong chuyến công tác làm việc với Hội Nhà báo Quảng Ninh, tháng 10/2025.

Hội Nhà báo Quảng Ninh đến thăm tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan trong chương trình trao đổi nghiệp vụ báo chí theo lời mời của Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan, tháng 12/2025.