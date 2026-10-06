Tác phẩm dự thi Giải báo chí về Xây dựng Đảng - Búa liềm vàng năm 2026 Hoa ở Ngàn Chi

Với Choỏng Thị Hoa, tuổi trẻ không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những con đường bản, những mái nhà và những việc bà con đang cần... Cô gái Dao Thanh Y, Trưởng thôn Ngàn Chi, xã Bình Liêu, chọn gắn sức trẻ với cơ sở, cùng người dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và giải quyết từng việc cụ thể... Từ những việc bình dị ấy, Choỏng Thị Hoa đang góp phần làm nên những đổi thay nơi bản làng vùng cao, biên giới.



Thôn Ngàn Chi, xã Bình Liêu sau sáp nhập có 175 hộ dân với 829 nhân khẩu sinh sống, người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Dao Thanh Y.

Choỏng Thị Hoa (sinh năm 2000), dân tộc Dao Thanh Y, được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Ngàn Chi, xã Bình Liêu, nhiệm kỳ 2026-2031, tại cuộc bầu cử tháng 8/2026.



Mang sức trẻ và sự năng động của thế hệ Gen Z, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Choỏng Thị Hoa cùng Chi bộ thôn nhanh chóng nắm tình hình, rà soát những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, từ đó bàn cách tháo gỡ, giải quyết từng việc cụ thể, góp phần xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.

Từ những cuộc trò chuyện trực tiếp đến tin nhắn trên nhóm Zalo cộng đồng, Choỏng Thị Hoa chủ động giữ kết nối với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời cùng bà con tháo gỡ những việc phát sinh ở thôn.

Bám sát cơ sở, Trưởng thôn Choỏng Thị Hoa thường xuyên xuống từng hộ dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời kịp thời thông tin những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của thành phố, địa phương, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống người dân.

Trong phát triển kinh tế tại thôn, Choỏng Thị Hoa luôn sâu sát, động viên và cùng người dân tìm hướng đi phù hợp. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.



Anh Lý Vĩnh Phúc, sinh năm 2001, là lao động tự do, đồng thời làm nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình anh phải sống trong căn nhà đã xuống cấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, Choỏng Thị Hoa cùng các đồng chí trong Chi bộ thôn trực tiếp đến thăm hỏi, tìm hiểu và vận động các nguồn lực giúp anh Phúc có điều kiện xây dựng nhà mới. Hoa cũng kêu gọi bà con trong thôn chung tay góp ngày công. Từ sự kết nối, vận động của trưởng thôn trẻ, anh Phúc đã nhận được sự chung tay của cộng đồng và đang tự triển khai xây dựng ngôi nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.



Tuyến đường từ Bản Ngày vào Ngàn Chi có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất và đời sống của người dân trong thôn. Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, Hoa đã cùng Chi bộ thôn sâu sát địa bàn, đến từng hộ tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích chung, từ đó tự nguyện hiến đất phục vụ mở đường. Đến nay, 100% hộ dân liên quan đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, góp phần tạo mặt bằng để tuyến đường được triển khai thuận lợi.

Không chỉ vận động người dân hiến đất làm đường, Trưởng thôn Choỏng Thị Hoa còn trực tiếp đến những khu vực xa, địa hình cao, đi lại khó khăn để nắm tình hình và tìm cách tháo gỡ. Tại dốc lên khu Ma Thai, nơi 9 hộ dân thôn Ngàn Chi sinh sống, tuyến đường đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hoa đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay đóng góp nâng cấp tuyến đường, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Trưởng thôn Choỏng Thị Hoa tích cực tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ trang phục, phong tục và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Dao Thanh Y, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.



Những lúc có thời gian rảnh, Choỏng Thị Hoa tranh thủ đọc báo, cập nhật các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của thành phố và địa phương. Việc chủ động học hỏi giúp Hoa hiểu rõ nội dung cần triển khai, từ đó tuyên truyền, giải thích để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trưởng thôn Choỏng Thị Hoa chia sẻ: “Là người trẻ làm công tác ở cơ sở, tôi nghĩ mình càng phải chủ động học hỏi, cập nhật thông tin và nắm chắc các chủ trương, chính sách mới. Có hiểu thì mới tuyên truyền, giải thích để bà con rõ hơn. Quan trọng là phải biết người dân đang cần gì, từ đó cùng Chi bộ thôn tìm cách tháo gỡ từng việc cụ thể. Tôi mong muốn phát huy sức trẻ, làm những việc thiết thực để góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển, đời sống bà con ngày càng tốt hơn”.

Công việc của một trưởng thôn vùng cao không chỉ là những cuộc họp hay những lần xuống bản. Với Choỏng Thị Hoa, đó còn là những buổi sớm lo việc gia đình, những cung đường đến từng hộ dân và những tối tranh thủ cập nhật thông tin, giải quyết công việc của thôn. Chồng làm việc xa, phần lớn việc nhà do Hoa tự thu xếp, nhưng cô gái trẻ vẫn cố gắng cân bằng giữa mái ấm và trách nhiệm với cộng đồng.

Ở Ngàn Chi, sức trẻ của người trưởng thôn Gen Z đang được gửi vào những việc cụ thể, từ vận động làm đường, hỗ trợ hộ khó khăn đến giữ gìn bản sắc văn hóa và tìm hướng phát triển sản xuất. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, củng cố sự đồng thuận và tạo thêm động lực để bà con cùng chung sức xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc. Từ một người trẻ chọn gắn bó với bản làng, Hoa đang viết câu chuyện của mình bằng những việc làm mỗi ngày, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp.