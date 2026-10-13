Chi hội Nhà báo VOV Đông Bắc: Kết nối thông tin, đồng hành cùng sự phát triển Vùng mỏ

Là một trong những chi hội có điều kiện hoạt động đặc thù của Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc (VOV Đông Bắc) quy tụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn bám sát thực tiễn, có mặt tại những sự kiện quan trọng trên địa bàn từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Chính điều kiện công tác ấy buộc Chi hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và đồng hành cùng hội viên trong rèn luyện nghiệp vụ, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Phóng viên VOV Đông Bắc (ngoài cùng bên phải) thực hiện podcast quảng bá văn hóa Then truyền thống của đồng bào dân tộc Tày xã Bình Liêu tại Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Thành lập từ tháng 6/2018, Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc (trụ sở đặt tại Quảng Ninh) hiện có 12 hội viên là phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam công tác tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và một số địa phương trong khu vực Đông Bắc.

Do hội viên phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên tác nghiệp độc lập, việc duy trì nền nếp sinh hoạt Hội đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù. Từ thực tế đó, Ban Thư ký Chi hội chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến, tăng cường trao đổi thông tin trên môi trường số, kịp thời phổ biến các văn bản mới của Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và tạo điều kiện để mọi hội viên đều tham gia đầy đủ các hoạt động của Chi hội.

Nhóm phóng viên VOV Đông Bắc tác nghiệp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.

Mặc dù không trực thuộc Hội Nhà báo Quảng Ninh, Chi hội luôn tích cực phối hợp với Hội Nhà báo Quảng Ninh cũng như Hội Nhà báo các địa phương trong khu vực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, Hội Báo Xuân, Hội Báo toàn quốc, các giải báo chí và nhiều hoạt động giao lưu nghề nghiệp. Sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí trong khu vực.

Phóng viên Thanh Nga (VOV Đông Bắc, thường trú tại Hải Phòng) cho biết:

Do địa bàn rộng, khi có những sự kiện lớn hoặc yêu cầu thông tin gấp, các hội viên luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau trong từng khâu tác nghiệp. Chính sự gắn kết đó không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo nên tinh thần đoàn kết, chia sẻ giữa các hội viên của Chi hội.

Phóng viên Công Luận (VOV Đông Bắc, thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) tác nghiệp tại hiện trường đợt lũ ống, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở Bắc Kạn (tháng 5/2025), nay thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Song hành với hoạt động chuyên môn, Chi hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Hội viên thường xuyên được quán triệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đặc biệt, với lợi thế phần lớn hội viên là đảng viên, Chi hội luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chi hội còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, trao học bổng, tặng áo ấm, sách vở cho học sinh vùng cao; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia tu sửa Di tích nơi làm việc của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến tại Bắc Kạn; bảo vệ môi trường, làm sạch biển, xây dựng công trình thanh niên... Năm 2025, Chi hội phối hợp với Đoàn Thanh niên VOV Đông Bắc tổ chức chương trình giao lưu “Thực chiến - Nghề báo” với hơn 100 sinh viên ngành Văn học - Báo chí truyền thông của Trường Đại học Hạ Long. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, chương trình còn truyền cảm hứng nghề nghiệp, giúp sinh viên hiểu hơn về trách nhiệm xã hội, bản lĩnh chính trị và sự dấn thân của người làm báo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuyển đổi số và sự phát triển của báo chí đa nền tảng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ người làm báo. Trước yêu cầu đó, Chi hội luôn khuyến khích hội viên chủ động học tập, cập nhật kỹ năng làm báo hiện đại, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quá trình tác nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tham gia các lớp tập huấn, khảo sát thực tế và các diễn đàn nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương tổ chức.

Nhờ sự đồng hành, kết nối của Chi hội, nhiều hội viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp tác nghiệp, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, sản xuất nhiều sản phẩm báo chí đa phương tiện có chất lượng. Nhiều hội viên đã chủ động đổi mới phương pháp tác nghiệp, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, phóng sự phát thanh, e-magazine, infographic và nhiều sản phẩm báo chí đa phương tiện chất lượng, phản ánh kịp thời các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Đông Bắc. Chương trình phát thanh tiếng Tày - Nùng cũng liên tục đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện, mở thêm chuyên mục mới, tăng cường tương tác với thính giả trên môi trường số, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phóng viên Vũ Miền (VOV Đông Bắc, thường trú tại Quảng Ninh) chia sẻ:

Làm báo trong thời đại số đòi hỏi mỗi phóng viên phải không ngừng học hỏi và thích ứng. Ngoài việc nắm chắc địa bàn, chúng tôi luôn chủ động cập nhật kỹ năng làm báo đa phương tiện, ứng dụng công nghệ mới, kể cả trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xử lý thông tin và sản xuất tác phẩm. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với từng thông tin chuyển tải đến công chúng. Một tác phẩm báo chí muốn tạo sức lan tỏa phải vừa bảo đảm tính chính xác, kịp thời, vừa gần gũi, dễ tiếp cận và mang giá trị xã hội tích cực.

Nhóm tác giả VOV Đông Bắc nhận giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với tác phẩm podcast “Sắc màu người trẻ “Made in Việt Nam”.

Chính sự chủ động đổi mới ấy đã góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí của VOV Đông Bắc. Mỗi năm, VOV Đông Bắc có khoảng 10 tác phẩm đoạt giải. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, hội viên Chi hội đoạt 1 giải Bạc và 2 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII; 1 giải B Giải Báo chí Quảng Ninh; 1 giải B Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”; cùng nhiều bằng khen của các địa phương ghi nhận những đóng góp trong công tác tuyên truyền.

Biên tập viên Nông Diệp (VOV Đông Bắc, thường trú tại Quảng Ninh), thành viên nhóm tác giả đoạt giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với podcast “Sắc màu người trẻ "Made in Việt Nam”", chia sẻ:

Mỗi tác phẩm dự thi là kết quả của quá trình làm việc tập thể, từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản đến tổ chức sản xuất. Việc tham gia các giải báo chí giúp chúng tôi học hỏi thêm nhiều cách thể hiện mới, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng tác phẩm. Với podcast, một thể loại còn khá mới, chúng tôi vừa làm, vừa chủ động học hỏi, tìm hiểu để triển khai. Từ kinh nghiệm đó, tôi tiếp tục vận dụng vào Chương trình phát thanh tiếng Tày - Nùng đang phụ trách. Podcast tạo điều kiện để nhân vật kể câu chuyện của mình một cách tự nhiên, có nhiều không gian chia sẻ cảm xúc hơn. Nhờ đó, chương trình trở nên gần gũi, hấp dẫn và tạo được sự đồng cảm với thính giả.

Theo Thư ký Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Nguyễn Sỹ Khánh, thời gian tới, Chi hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, khuyến khích hội viên ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp. Đồng thời tạo điều kiện để hội viên tham gia các lớp tập huấn, các giải báo chí và hoạt động nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương tổ chức. Mục tiêu không chỉ có thêm những tác phẩm chất lượng mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

Thực hiện: NGUYỄN HOA

Trình bày: MẠNH HÀ