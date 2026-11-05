Những "địa chỉ đỏ" lưu giữ ký ức ngành Than

Cách đây 186 năm, năm 1840, những nhát cuốc khai thác than đầu tiên tại vùng núi Yên Lãng dưới triều Nguyễn đã đánh dấu bước khởi đầu của ngành khai thác than Việt Nam. Từ dấu mốc ấy, Vùng mỏ Quảng Ninh đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử, ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, lao động sáng tạo của các thế hệ thợ mỏ. Những chặng đường ấy được lưu giữ qua các công trình, hiện vật và di tích lịch sử cách mạng, trở thành những “địa chỉ đỏ” bồi đắp niềm tự hào, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ.

Khu đền thờ vua Minh Mạng, Tổng đốc Hải Yên Tôn Thất Bật và các vị tổ nghề ngành Than - nơi lưu giữ những dấu tích gắn với lịch sử khai thác than ở Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Hòa

Đoàn viên, thanh niên ngành Than tìm hiểu Chỉ dụ của vua Minh Mạng về khai thác than, dấu mốc lịch sử mở đầu ngành khai thác than ở Vùng mỏ Quảng Ninh.

Những chiếc cuốc, xẻng, dụng cụ khai thác than thô sơ thời Pháp thuộc được lưu giữ tại Nhà Truyền thống Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Cầu trục Poóc-tích số 1 là một trong những cầu trục do Pháp thiết kế và chế tạo, được đưa vào sử dụng năm 1928 với công suất thiết kế ban đầu là 52 tấn than/giờ. Ảnh tư liệu do Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV cung cấp

Cầu trục Poóc-tích số 1 vẫn được khai thác trong dây chuyền sản xuất, tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Di tích lịch sử quốc gia Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai - nơi mở đầu cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936, ghi dấu tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường của giai cấp công nhân Vùng mỏ. Ảnh chụp công nhân Phân xưởng Khai thác 7 (Công ty Than Thống Nhất) tiếp bước truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của các thế hệ cha anh.

Trận địa pháo phòng không 37mm tại khu vực Nhà sàng Hòn Gai, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1997, lưu dấu những năm tháng công nhân Vùng mỏ vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ quê hương.

Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai năm 1959 đã trở thành “địa chỉ đỏ”, nhắc nhở các thế hệ thợ mỏ hôm nay khắc ghi lời Người căn dặn, gìn giữ và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Các thế hệ thợ mỏ ôn lại truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” tại di tích trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, bồi đắp niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng mỏ.

Từ những "địa chỉ đỏ", lịch sử Vùng mỏ được truyền lại cho thế hệ trẻ, để truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa. Ảnh: Các em học sinh tham quan, học tập tại mô hình đường lò khai thác than trưng bày trong Bảo tàng Quảng Ninh.