Đông Ngũ mùa lúa chín

Năm nay do thời tiết có nắng hanh kéo dài, dường như Đông Ngũ được mùa lúa chín đều hơn, vàng hơn. Vào mùa lúa chín, già trẻ, gái trai lại ùa ra đồng thi nhau gặt lúa, đổi công vui vẻ, rộn ràng và đầm ấm, tình nghĩa bản làng…

Ruộng bậc thang ở Đông Ngũ phần lớn tập trung ở các thôn: Khe Lục, Khe Lạc, Khe Ngàn... Mỗi cánh đồng ruộng bậc thang nằm chênh vênh trên triền núi lại ẩn hiện màu áo xanh lam của phụ nữ Sán Chỉ thấp thoáng, trên nền vàng của lúa chín rực rỡ. Một bức tranh mùa vàng đầy tính nghệ thuật đó, lại càng thu hút du khách muôn phương tới tham quan và trải nghiệm.

Ruộng bậc thang của Đông Ngũ vào mùa lúa chín là một bức tranh khổng lồ.

Năm nay Đông Ngũ được mùa, lúa chín vàng rực trên mỗi cánh đồng.

Những cánh đồng lúa chín ẩn hiện trong mây.

Màu áo xanh của phụ nữ Sán Chỉ nổi bật trên nền chín của ruộng lúa.

Thiếu nữ Sán Chỉ trong niềm vui ngày mùa.

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Chị em phụ nữ thôn Khe Ngàn vẫn giữ được áo tơi truyền thống để che nắng.

Phút giải lao.

Tuốt lúa ngay trên nương.