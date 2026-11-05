Cơm dẻo, canh ngọt cho thợ mỏ

Với hơn 70.000 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe người thợ, trong đó có chất lượng bữa ăn ca. Từ những bếp ăn luôn đỏ lửa, từng suất cơm nóng hổi được chuẩn bị chu đáo, mang đến tận hầm lò, khai trường phục vụ thợ mỏ. Mỗi bữa cơm ca không chỉ được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, mà còn góp phần chăm lo sức khỏe, tiếp thêm động lực để thợ mỏ yên tâm bám ca, bám máy, giữ vững nhịp độ sản xuất.

Tại Phân xưởng Đời sống (Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin), nguyên liệu thực phẩm được lựa chọn, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào chế biến, góp phần bảo đảm chất lượng và an toàn bữa ăn cho thợ mỏ.

Công nhân Phân xưởng Đời sống, Công ty CP Than Vàng Danh, tất bật sơ chế thực phẩm, chuẩn bị những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng phục vụ người lao động.

Những món ăn nóng hổi được chế biến tại bếp ăn Phân xưởng Đời sống, Công ty CP Than Vàng Danh, góp phần mang đến bữa cơm ngon miệng cho thợ mỏ sau những giờ lao động vất vả.

Mỗi ngày, Phân xưởng Đời sống, Công ty CP Than Vàng Danh phục vụ khoảng trên 5.000 suất ăn cho toàn thể CBCNV trong toàn Công ty. Trong đó 2.100 đến 2.300 suất cơm được đóng hộp vận chuyển xuống tận các đường lò, gương than phục vụ thợ lò. Ảnh Phạm Cường (CTV)

Dưới đường lò sâu, những suất cơm ca tiếp thêm sức khỏe cho thợ mỏ Than Vàng Danh, giúp người lao động duy trì sức bền, yên tâm bám lò, bám ca sản xuất.

Công nhân cấp dưỡng Chi nhánh Vân Long (Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin) tỉ mỉ chế biến các món ăn, phục vụ bữa cơm ca của người lao động Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Từng món ăn được nhân viên cấp dưỡng Chi nhánh Vân Long chuẩn bị chu đáo, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Đội ngũ cấp dưỡng Chi nhánh Vân Long khẩn trương chia khẩu phần, chuẩn bị những suất cơm đủ dinh dưỡng phục vụ thợ mỏ Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Trên tầng than mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu, suất cơm được trao tận tay thợ mỏ gửi gắm sự chăm lo, tiếp thêm sức khỏe và động lực cho mỗi ca sản xuất.