Cơm dẻo, canh ngọt cho thợ mỏ

Với hơn 70.000 công nhân lao động trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe người thợ, trong đó có chất lượng bữa ăn ca. Từ những bếp ăn luôn đỏ lửa, từng suất cơm nóng hổi được chuẩn bị chu đáo, mang đến tận hầm lò, khai trường phục vụ thợ mỏ. Mỗi bữa cơm ca không chỉ được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, mà còn góp phần chăm lo sức khỏe, tiếp thêm động lực để thợ mỏ yên tâm bám ca, bám máy, giữ vững nhịp độ sản xuất.