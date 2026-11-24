Bảo tàng Quảng Ninh - Điểm hẹn Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm thông qua nhiều tư liệu, hiện vật quý về lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất Quảng Ninh. Qua đó, cũng góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc vùng miền của Quảng Ninh.

Trong ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông khách du lịch nước ngoài và người dân tới tham quan, trải nghiệm văn hóa.

Nhiều gia đình lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Đông đảo du khách tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Khách nước ngoài thích thú tìm hiểu văn hóa, con người Quảng Ninh trong không gian Bảo tàng.

Khách du lịch nước ngoài thích thú chụp hình lưu lại khoảnh khắc trải nghiệm hoạt động khai thác than đá.

Các em học sinh tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa, con người tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Khu lưu niệm tại Bảo tàng Quảng Ninh thu hút người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng với những trải nghiệm độc đáo tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Trong khuôn viên Bảo tàng Quảng Ninh trưng bày chuyên đề: "Tinh hoa cổ vật, Di sản văn hóa vùng Đông Bắc"...

... với nhiều cổ vật quý.

Người dân tìm hiểu cổ vật được trưng bày, khám phá thêm những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh, tư liệu tái hiện sinh động các hoạt động lao động, sản xuất, sinh hoạt văn hóa và đời sống của người dân Quảng Ninh qua các thời kỳ...

... thu hút sự quan tâm của du khách.

Không gian Hội sách chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 18-26/11/2026, cũng thu hút đông người dân, du khách tham quan, tìm đọc; góp phần tạo thêm điểm nhấn văn hóa và làm phong phú trải nghiệm cho mỗi người khi đến với Bảo tàng Quảng Ninh.