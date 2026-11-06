Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm đối với đá viên lạnh

Thực hiện đợt cao điểm rà soát và kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP), từ tháng 9/2026, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh) đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh), Trạm Y tế và Công an phường Móng Cái 2 tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất đá sạch Hưng Thịnh (phường Móng Cái 2).

Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành đã lấy 03 mẫu đại diện cho từng lô hàng sản xuất tại mỗi cơ sở được kiểm tra để niêm phong, gửi đi thử nghiệm chất lượng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Kết quả từ Phiếu kết quả thử nghiệm ngày 29/9/2026 cho thấy, 100% mẫu được kiểm nghiệm đều vi phạm chỉ tiêu chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cụ thể, tại Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Hưng Thịnh và Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Long Dũng (phường Móng Cái 2), các mẫu kiểm nghiệm ghi nhận chỉ tiêu vi sinh Coliforms và Escherichia coli (E.coli) và Streptococci feacal đều vượt ngưỡng cho phép.

Bên cạnh vi phạm chỉ tiêu vi sinh, lực lượng chức năng xác định các cơ sở trên còn có hành vi buôn bán sản phẩm nhãn ghi không đầy đủ nội dung bắt buộc (không ghi ngày sản xuất trên bao bì).

Đoàn kiểm tra lấy mẫu gửi đi thử nghiệm chất lượng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Căn cứ vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở 17,875 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm 02 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ 539 túi nước đá dùng liền vi phạm (gồm 345 túi nước đá Hưng Thịnh và 194 túi nước đá Long Dũng).

Đoàn kiểm tra lập biên bản đối với các cơ sở sản xuất đá sạch tại phường Móng Cái 2.

Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường cùng các ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, bảo quản nước đá dùng liền, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.