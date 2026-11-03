Thành phố Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với thành phố Yongin (Hàn Quốc)

Chiều 3/11, nằm trong chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc của Bộ Ngoại giao, Đoàn công tác của Việt Nam gồm Cục ngoại vụ (Bộ ngoại giao), thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đã có buổi làm việc với ông Ryu Kwang Yeol, Phó Thị trưởng thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), nhằm trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa các địa phương. Đoàn công tác Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc các bên đã giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh địa phương và định hướng phát triển, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực trong thời gian tới. Ông Ryu Kwang Yeol, Phó Thị trưởng thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi đánh giá cao về những tiềm năng, lợi thế của thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Mong muốn thời gian tới, các bên sẽ có thêm cơ hội làm việc, giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh, đặc biệt là trong công nghiệp bán dẫn, công nghiệp.

Ông Ryu Kwang Yeol, Phó Thị trưởng thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố Quảng Ninh. Trong đó nhấn mạnh, thành phố tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và kinh tế số; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao thế mạnh của Yongin trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh bày tỏ mong muốn hai địa phương tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước mở rộng hợp tác thực chất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, thành phố Quảng Ninh đề xuất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm về: Trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển đô thị thông minh, bền vững; tăng cường kết nối khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; duy trì trao đổi đoàn các cấp, thiết lập đầu mối liên hệ thường xuyên để cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh cũng trân trọng mời lãnh đạo thành phố Yongin cùng các cơ quan, doanh nghiệp đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại thành phố Quảng Ninh.

Đoàn công tác khảo sát tại khu công nghiệp bán dẫn SK HYNIX, thành phố Yongin.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tới khảo sát một số cơ sở kinh tế - xã hội tiêu biểu và khu công nghiệp bán dẫn SK HYNIX tại thành phố Yongin, qua đó tìm hiểu mô hình phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh nghiệm thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.