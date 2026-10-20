Đông Triều: Tăng sức hút môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Với phương châm đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phường Đông Triều đang đổi mới cách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Phường Đông Triều gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, tăng cường kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, Đông Triều có thêm 31 doanh nghiệp thành lập mới. Hiện trên địa bàn có khoảng 207 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 585 tỷ đồng; cùng 1.211 hộ kinh doanh và 17 HTX. Đây là lực lượng tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng của địa phương.

Tại HTX Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, ứng dụng công nghệ và mở rộng liên kết đang trở thành hướng đi chủ đạo. HTX đã đầu tư nhà màng, máy gieo hạt tự động, hệ thống tưới điều khiển qua điện thoại; liên kết với hơn 400 hộ dân sản xuất khoảng 100ha nếp cái hoa vàng. Năm 2026, HTX triển khai gần 10ha ớt phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, hơn 10ha rau cung ứng thị trường Hàn Quốc, doanh thu dự kiến đạt 70-80 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thà, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, cho biết: "Địa phương thường xuyên nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ kết nối các chương trình phù hợp và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, HTX có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, liên kết với nông dân và tìm kiếm thị trường mới".

Từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, HTX, phường Đông Triều đang tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và số hóa quy trình giải quyết thủ tục. Trong 9 tháng, phường tiếp nhận hơn 9.100 hồ sơ; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, tỷ lệ cung cấp kết quả điện tử đạt 99,49%. Cùng với giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền, địa phương chủ động tổng hợp, phối hợp xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đáng chú ý, Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 14/7/2026 về phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050 xác định nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tiếp cận vốn, đất đai, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và liên kết chuỗi. Phường cũng định hướng hình thành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung, tổ tư vấn và các kênh hỗ trợ số, từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh tế tư nhân phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh tại Đông Triều.

Song song với hỗ trợ các cơ sở đang hoạt động, Đông Triều chủ động chuẩn bị các điều kiện để thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Giai đoạn 2026-2030, địa phương đề xuất 11 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn dự kiến hơn 7.091 tỷ đồng, diện tích khoảng 758ha. Trong đó có Khu công nghiệp Tây Đông Triều khoảng 270ha, Khu công nghiệp Đông Đông Triều khoảng 190ha, Cụm công nghiệp phía Tây cầu Triều; ở lĩnh vực du lịch - dịch vụ có Khu du lịch sinh thái Sống Rắn khoảng 110ha và Khu du lịch, trải nghiệm làng quê Việt khoảng 81,7ha.

Các dự án hiện chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, hiện trạng đất đai, hạ tầng và các thủ tục liên quan, từng bước nâng mức độ sẵn sàng của từng dự án. Đây là cơ sở để nhà đầu tư có thêm thông tin khi nghiên cứu cơ hội và thuận lợi hơn trong quá trình triển khai khi các điều kiện cần thiết được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Dư, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Triều, cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục chủ động gặp gỡ, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, phân loại từng nội dung để giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan liên quan xử lý. Phường đồng thời đẩy mạnh đầu tư công, tập trung hoàn thiện hạ tầng, rà soát quy hoạch, đất đai, mặt bằng và thủ tục đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, chính sách phù hợp để mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đông Triều đang đứng trước nhiều cơ hội để mở rộng quy mô và nâng chất lượng tăng trưởng. Môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, cùng sự năng động, chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh sẽ là nguồn lực quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực phát triển trong những năm tới.