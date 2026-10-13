Động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI chất lượng cao

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút trên 1,3 tỷ USD đầu tư nước ngoài, trong đó 26 dự án cấp mới có tổng vốn 659,68 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 654,66 triệu USD. Sự hiện diện và mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cùng những dự án công nghiệp công nghệ cao đang góp phần củng cố năng lực sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới và khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn.

Công ty CP Giấy Quảng Ninh khởi công dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghệ cao, công suất 140.000 tấn/năm tại CCN Phương Nam (phường Yên Tử).

Trong định hướng phát triển kinh tế, Quảng Ninh kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Đến nay, Quảng Ninh có 237 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, các KCN, KKT có hạ tầng đồng bộ giữ vai trò quan trọng trong thu hút dòng vốn ngoại. KCN Sông Khoai đã thu hút 25 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD; KCN Bắc Tiền Phong có 38 dự án, tổng vốn khoảng 3,1 tỷ USD. Các KCN Đông Mai, Hải Hà, Việt Hưng cùng nhiều địa bàn khác cũng tiếp tục thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh...

Sự hiện diện của những doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế như Foxconn, Autoliv, Yaskawa, TCL-CSOT, Castem, Tonly Electronics… góp phần hình thành năng lực sản xuất mới, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo. Không chỉ bổ sung nguồn vốn, các dự án còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch lao động sang khu vực công nghiệp hiện đại, mở ra cơ hội nâng cao trình độ quản trị và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục hướng tới mục tiêu thu hút 2,5-3 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026.

Cùng với dòng vốn nước ngoài, đầu tư trong nước ngoài ngân sách (DDI) cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Trong 9 tháng, thành phố thu hút khoảng 225.572 tỷ đồng vốn DDI, với 78 dự án mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn. Riêng quý III, có 26 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 108.384 tỷ đồng.

Cùng với đó, 45 dự án ngoài ngân sách đã được triển khai, với tổng vốn theo kế hoạch năm khoảng 81.903 tỷ đồng. Dòng vốn này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ đối với các tập đoàn quốc tế, mà còn với doanh nghiệp trong nước, đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn lực phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đáng chú ý, sức hút đầu tư đang từng bước lan tỏa từ các KCN quy mô lớn đến các CCN, mở thêm dư địa phát triển sản xuất tại địa phương. Ngày 7/10/2026, tại CCN Phương Nam (phường Yên Tử), Công ty CP Giấy Quảng Ninh khởi công Dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư 1.496 tỷ đồng, diện tích xây dựng 26.340m² và công suất thiết kế 140.000 tấn sản phẩm/năm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành đầu tư, lắp đặt thiết bị vào tháng 12/2027. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương. Dự án không chỉ bổ sung năng lực sản xuất trong lĩnh vực giấy bao bì mà còn góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa bàn.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai).

Trước đó, tháng 7/2025, Công ty CP Giấy Quảng Ninh đã đầu tư Nhà máy sản xuất giấy tissue công suất 50.000 tấn/năm, tổng vốn 867 tỷ đồng, cũng tại phường Yên Tử. Như vậy, tổng vốn đầu tư của hai dự án đạt hơn 2.360 tỷ đồng, trên tổng diện tích khoảng 4,5ha. Quy mô vốn tập trung trên diện tích tương đối gọn cho thấy xu hướng đầu tư sản xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho CCN Phương Nam.

Những kết quả trong thu hút đầu tư gắn liền với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh tổ chức 10 hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn liên quan đến TTHC, mặt bằng và hạ tầng. Cùng với đó, thành phố ghi nhận 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, vượt mục tiêu 2.500 doanh nghiệp của cả năm; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 13.700.

Với nền tảng từ dòng vốn FDI chất lượng cao, sự chủ động của doanh nghiệp trong nước và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Quảng Ninh có thêm điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng hiện đại. Việc nâng cao chất lượng dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp và gắn tăng trưởng với yêu cầu phát triển xanh sẽ là những yếu tố then chốt để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, củng cố năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.