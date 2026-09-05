Để hoạt động khuyến công phát huy hiệu quả

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần để chính sách khuyến công phát huy hiệu quả tại Quảng Ninh là cách thức triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả trong từng bước trình tự theo quy định. Đáng chú ý là cách tiếp cận hỗ trợ ngày càng sát nhu cầu thực tiễn, có sự công khai, thống nhất, rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn lực.

Các mặt hàng nông sản bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 đều được đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm.

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình khuyến công quốc gia (Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đã được Quảng Ninh phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện trên địa bàn cụ thể theo từng năm. Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và các địa phương trong thành phố để tham mưu chương trình khuyến công địa phương, đảm bảo phù hợp với chính sách hiện hành của Trung ương và điều kiện thực tế tại cơ sở.

Trên cơ sở đó, toàn bộ 5 nội dung hoạt động khuyến công đều được lựa chọn cụ thể để tránh thực hiện dàn trải; từ các bước tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, đến tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công đều được triển khai theo hướng chuyên nghiệp hóa. Mục tiêu trọng tâm xác định là góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi.

Quảng Ninh những năm qua luôn hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, chú trọng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần xây dựng NTM tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Với cách triển khai bài bản và khoa học, hoạt động khuyến công cũng đã tập trung vào quan điểm xuyên suốt này, được xây dựng theo hướng mở, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KT-XH và phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Việc hợp tác, tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn để đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công cũng đã được chú trọng. Qua đó, nhằm động viên và huy động tối đa các nguồn lực tham gia, hoặc hỗ trợ triển khai hoạt động khuyến công; ưu tiên các hoạt động khuyến công có sức lan tỏa trên nguyên tắc tối ưu nguồn lực, hiệu quả tốt nhất.

Sở Công Thương nghiệm thu đề án hỗ trợ Chương trình khuyến công quốc gia tại Công ty TNHH Nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc (tháng 12/2025). Ảnh: Minh Đức

Sở Công Thương cũng là đầu mối chủ trì, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình, đề án khuyến công, đảm bảo việc hỗ trợ tại địa phương đúng theo quy định, sự thiết thực, hiệu quả cao khi triển khai. Cùng với đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp cũng rất quan trọng trong việc tham gia tuyên truyền, lan tỏa chính sách; nhất là lồng ghép với các phong trào, hoạt động về xây dựng NTM, chương trình OCOP... để thu hút ngày càng nhiều các cơ sở tham gia hoạt động khuyến công.

Thực tế nhiều đề án khuyến công đã giúp các chủ thể là cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới được công nghệ, thay đổi nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã sản phẩm. Nhất là các đề án về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện môi trường... Đây là những điều kiện quan trọng để tiến tới thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường với sản lượng lớn; tạo ra ngày càng nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở khảo sát nhu cầu và bám sát điều kiện thực tiễn, cũng như các chỉ đạo trong tình hình mới, hoạt động khuyến công đã được Quảng Ninh cụ thể hóa thành các mục tiêu cụ thể. Gồm: Hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, hoặc công nghệ mới; tổ chức 1 hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn cấp khu vực tại tỉnh; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2 năm/lần; hỗ trợ 60-80 lượt cơ sở về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...

Công tác thông tin, tuyên truyền về các đề án, hoạt động khuyến công cũng sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục trên các nền tảng thông tin điện tử, phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt là phải đẩy mạnh cải cách TTHC, tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính về khuyến công trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia.