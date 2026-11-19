Tạo diện mạo mới đô thị, khu dân cư

Thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, những ngày này, khắp các địa phương trong thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các công trình, dự án hạ tầng, tạo diện mạo mới cho đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo phường Cao Xanh trao đổi với đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô (Bộ Quốc phòng) về dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông. Ảnh: Mai Hương

Trên địa bàn phường Quảng Yên hiện có nhiều công trình, dự án cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công. Năm 2026, phường được giao tổng nguồn vốn đầu tư công trên 270 tỷ đồng, chủ yếu là phục vụ các dự án công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng và các khu vui chơi cộng đồng. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phường Quảng Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án theo Kế hoạch số 272/KH-UBND (ngày 21/10/2025) của thành phố, trong đó phấn đấu các công trình chỉnh trang đô thị về đường, điện, thoát nước.

Với tinh thần thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu năm 2026, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, người dân các khu phố đồng thuận để các công trình triển khai đảm bảo tiến độ. Điển hình, tuyến đường dọc kênh tưới tiêu thuộc khu phố Nguyễn Bình đang triển khai đã nhận được sự hưởng ứng của 100% hộ dân trong khu đồng thuận tháo dỡ tường rào, bỏ các công trình phụ để hiến đất làm tuyến đường. Công trình dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành thi công 24/41 công trình khởi công mới năm 2026. Những công trình đã và sắp hoàn thành góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Còn tại Hoành Bồ, năm 2026 với nguồn vốn đầu tư công hơn 750 tỷ đồng, phường tập trung triển khai 16 công trình mới và tiếp tục hoàn thiện 13 dự án chuyển tiếp. Địa phương ưu tiên nguồn lực nâng cấp toàn diện từ hạ tầng giao thông, trường học, chống ngập, cho đến các thiết chế văn hóa, giải trí như công viên, rạp chiếu phim, như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nhờ sự đồng thuận cao của người dân, đến nay 8 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành để chuẩn bị tất toán vào cuối năm, cùng với 13 dự án khởi công mới đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, Ban lãnh đạo khu Phong Thái và nhân dân (phường Yên Tử) tham gia khánh thành công trình đường điện chiếu sáng khu. Ảnh: Kiều Trang

Phường Hạ Long cũng đang triển khai 37 dự án đầu tư công, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, tập trung nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị, khắc phục ngập úng, ô nhiễm môi trường. Địa phương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hạ Long thường xuyên rà soát khối lượng từng dự án, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành và phối hợp giải quyết thủ tục thanh toán, tạo điều kiện duy trì nhịp độ thi công.

Chị Đồng Thị Thúy (tổ 8, khu 6, phường Hạ Long) cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhiều khu phố trên địa bàn phường Hạ Long đã hoàn thành nâng cấp, chỉnh trang; nhiều tuyến đường trải nhựa phẳng đẹp, bó vỉa gọn gàng, lắp đặt đường cống thoát nước rộng thoát nước hiệu quả. Diện mạo thành phố đẹp hơn, người dân đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những tuyến đường triển khai từ lâu nhưng chưa hoàn thiện, như tuyến đường ngõ 1, tổ 8, khu 6, phường Hạ Long - nơi tôi ở hiện nay chưa hoàn thiện nâng cấp, còn gây bụi, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tôi hy vọng các công trình hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027 để nhân dân phấn khởi đón Tết cổ truyền được trọn vẹn.

Các công trình hạ tầng khu đô thị, khu dân cư hoàn thiện đã tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, khắc phục những bất cập về giao thông, từ đó nâng cao chất lượng không gian sống và điều kiện sinh hoạt của người dân. Cùng với các công trình đô thị khu dân cư, thành phố quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng KCN, CCN. Cùng với 7 CCN đã đi vào hoạt động, thành phố có 15 CCN đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích 905,26ha. Trong đó, 3 CCN đang thi công (Đông Đầm Hà B, Yên Than và Hoành Bồ 1); 8 CCN đã khởi công và 4 CCN đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Lễ khởi công Dự án CCN Hoành Bồ 1, ngày 23/6/2026.

Dự kiến hết năm 2026, toàn thành phố thành lập khoảng 35 đến 40 CCN trong tổng số 62 CCN được quy hoạch đến năm 2030. Đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, tăng khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư và tạo điều kiện phát triển sản xuất tại các địa phương.

Các công trình, dự án, nhất là các công trình nằm trong khu dân cư, yêu cầu quá trình thi công phải được tổ chức hợp lý để bảo đảm tiến độ và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong điều kiện hiện nay thời tiết hanh khô làm gia tăng nguy cơ phát sinh bụi tại các công trường xây dựng. Để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân, chủ đầu tư, nhà thầu chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh công trường trong quá trình thi công các dự án, công trình; thường xuyên thu gom vật liệu rơi vãi; quây tôn xung quanh công trường…