Đề xuất chính sách đặc thù với người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa đóng mã số thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Bộ Tài chính đề xuất quy định chính sách đặc thù đối với người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

Dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định chính sách đặc thù đối với người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế tính đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Đối tượng áp dụng được đề xuất là:

a- Người nộp thuế được cơ quan thuế xác định ở trạng thái ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế (trạng thái 06).

b- Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chính sách đặc thù về hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế quy định tại điểm a nêu trên không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế. (1)

Người nộp thuế quy định tại điểm a nêu trên chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản tương đương, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi.

Người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu đối với kỳ tính thuế trước thời điểm quy định trên và hồ sơ khai thuế đối với kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thuế sau thời điểm quy định tại (1) nêu trên.

Người nộp thuế quy định tại điểm a nêu trên không phải lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn cho đến thời điểm Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành khi quay lại làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Người nộp thuế cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian quy định tại (1). Nội dung cam kết phải xác định cụ thể thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, các kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế và được thể hiện trong hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Chính sách đặc thù về mức phạt tiền vi phạm hành chính

Theo dự thảo, người nộp thuế quy định tại điểm a nêu trên đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu thì được áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Áp dụng mức phạt tiền bằng 30% mức phạt tiền theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) đối với người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027. (2)

Mức phạt này sẽ tăng lên 50% mức phạt tiền theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) đối với người nộp thuế nộp hồ sơ từ ngày 01/7/2027 đến hết ngày 31/12/2027 và bằng 70% đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2028 đến hết ngày 30/6/2028.

Dự thảo nêu rõ, không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu thì áp dụng mức phạt tiền bằng 50% mức phạt tiền quy định tại (2) kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2028.

Dự thảo nêu rõ, quy định này không áp dụng đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế hoặc trường hợp người nộp thuế đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về hành vi trốn thuế, gian lận thuể hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.