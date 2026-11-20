Cơ khí TKV từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi máy móc phục vụ khai thác mỏ, các doanh nghiệp cơ khí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa và đa dạng hóa sản phẩm. Đáng chú ý, những sản phẩm được chế tạo tại các nhà máy cơ khí của TKV đã bắt đầu hiện diện trong chuỗi cung ứng của đối tác nước ngoài.

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC) vừa xuất khẩu lô hàng cơ khí tiếp theo sang thị trường Nhật Bản. Lô hàng gồm 4 bộ vỏ máy đào hầm D1235 và phụ tùng kèm theo, khối lượng 8,3 tấn, trị giá 835 triệu đồng, được bàn giao cho đối tác ISEKI. Đây là lô hàng xuất khẩu thứ 9 trong năm 2026 của VMC sang thị trường này, cho thấy hoạt động hợp tác với khách hàng Nhật Bản đang được duy trì và mở rộng.

Anh Nguyễn Danh Hòa, công nhân bậc 5/5, Phân xưởng Cơ khí của VMC chia sẻ: Để duy trì đơn hàng với khách hàng quốc tế, mỗi công nhân trong dây chuyền sản xuất hàng xuất khẩu phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về năng lực, trình độ, kiểm soát chất lượng và tiến độ giao hàng.

Sản phẩm vỏ máy đào hầm D1235 do Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin sản xuất, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

ISEKI là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thiết bị nông nghiệp. Việc VMC trở thành đối tác chế tạo các bộ phận máy đào hầm cho doanh nghiệp này cho thấy năng lực của một đơn vị cơ khí thuộc TKV đã từng bước được mở rộng sang những lĩnh vực ngoài ngành Than. Từ các sản phẩm phục vụ khai thác mỏ, doanh nghiệp đã tiếp cận những đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật riêng, sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng nước ngoài.

"Trong năm 2026, VMC sẽ hoàn thành tổng số 38 bộ vỏ máy đào hầm cho ISEKI và tiếp tục triển khai chế tạo thêm 20 bộ theo hợp đồng với đối tác. Việc duy trì nhiều lô hàng trong năm cho thấy quan hệ hợp tác đã vượt qua giai đoạn tiếp cận ban đầu, chuyển sang hướng cung ứng có tính liên tục hơn. Đây là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao sản lượng, tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng danh mục sản phẩm" - anh Nguyễn Xuân Hồng, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí cho biết.

Trước đó, giai đoạn 2024-2025, VMC đã phối hợp với đối tác Nhật Bản chế tạo thiết bị phục vụ dây chuyền cán thép của Công ty CP Thép Việt - Ý tại Hải Phòng. Tiếp nối kết quả hợp tác này, từ năm 2025 đến nay, công ty triển khai chế tạo vỏ máy đào hầm cho ISEKI. Trong năm 2026, đối tác tiếp tục đặt hàng thêm các thiết bị khác, mở ra triển vọng phát triển quan hệ hợp tác theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

Ngoài Nhật Bản, VMC đang triển khai hợp tác với đối tác Na Uy trong lĩnh vực gia công thiết bị phục vụ ngành thủy sản. Đây là hướng mở rộng đáng chú ý, bởi mỗi ngành sản xuất có những yêu cầu riêng về vật liệu, kết cấu, độ bền và điều kiện vận hành. Việc tiếp cận các lĩnh vực khác nhau giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn năng lực nhà xưởng, máy móc và đội ngũ kỹ thuật, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một nhóm khách hàng, hoặc một thị trường nhất định.

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin Phạm Văn Phi, để có được những sản phẩm xuất khẩu, VMC đã đầu tư đổi mới thiết bị, điều chỉnh quy trình và nâng cao trình độ đội ngũ lao động. Công ty từng bước bổ sung các nhóm máy dập, máy cắt laser, máy doa, máy phay và máy tiện CNC nhằm tăng khả năng gia công, chế tạo các chi tiết và kết cấu phức tạp. Đây là những thiết bị quan trọng để nâng cao độ chính xác, tính đồng đều và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

Nếu VMC tạo dấu ấn bằng những sản phẩm kết cấu và bộ phận máy móc xuất khẩu thì Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin (VMIC) đang từng bước khẳng định năng lực ở một phân khúc khác, đó là gia công, chế tạo các chi tiết cơ khí chính xác phục vụ ngành công nghiệp ô tô.

Đối tác của VMIC trong lĩnh vực này là Công ty TNHH SANWA Việt Nam, doanh nghiệp có hoạt động gia công chính xác linh kiện ô tô. Theo đó, VMIC đã hợp tác với SANWA Việt Nam gia công chi tiết van hằng nhiệt xe ô tô, phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản.

Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, VMIC từng bước đầu tư các thiết bị CNC, hệ thống cấp phôi tự động, thiết bị phân tích vật liệu và đo kiểm chất lượng; đưa vào sử dụng các robot hàn kết cấu và tiếp tục tự động hóa những công đoạn tiện, phay, cắt gọt và lắp ráp. Những thiết bị này góp phần nâng cao độ ổn định của quá trình gia công, giảm lỗi sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu.

Những lô hàng xuất khẩu của VMC sang Nhật Bản, các sản phẩm linh kiện ô tô do VMIC gia công phục vụ đối tác SANWA, cùng các dây chuyền sản xuất tự động hóa đang được đầu tư là những dấu mốc cụ thể trong hành trình đổi mới của cơ khí TKV. Từ chỗ là lực lượng hậu cần kỹ thuật của ngành Than, cơ khí TKV đang từng bước mở rộng vai trò, tham gia vào những lĩnh vực sản xuất mới đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.