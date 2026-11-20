CICT tối ưu hóa hoạt động khai thác hàng hóa

Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hoạt động khai thác và quản lý hàng hóa, qua đó, nâng cao năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, kiểm soát hao hụt và tăng năng lực cạnh tranh trong khai thác cảng biển.



Thiết bị băng tải kín rót hàng tại cảng đã góp phần tăng công suất bốc xếp so với phải cẩu rời trước đây.

Trong 10 tháng năm 2026, Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) khai thác gần 5,5 triệu tấn hàng rời, chủ yếu là nông sản, dăm gỗ và viên nén gỗ. Đây là những mặt hàng có khối lượng lớn, yêu cầu cao về tiếp nhận, lưu kho, bảo quản và xếp dỡ. Trước áp lực nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian giải phóng tàu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, CICT xác định đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình vận hành là giải pháp trọng tâm.

Trong hoạt động khai thác, cảng từng bước hoàn thiện hệ thống thiết bị, nâng cao năng lực xếp dỡ và khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Hiện CICT được trang bị cẩu bờ STS loại Panamax, hệ thống cẩu ERTG, xe nâng, xe đầu kéo và các thiết bị chuyên dụng phục vụ khai thác hàng hóa. Cầu cảng có độ sâu trước bến khoảng 13m, tạo điều kiện tiếp nhận tàu lớn, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với đầu tư thiết bị, CICT chú trọng tổ chức khai thác phù hợp với đặc tính từng nhóm hàng. Đối với nông sản, dăm gỗ và viên nén gỗ, cảng bố trí kho bãi, thiết bị và nhân lực theo từng phương án cụ thể; sắp xếp mặt bằng hợp lý, tạo thuận lợi cho phương tiện ra vào, giao nhận hàng hóa, hạn chế thời gian chờ. Nhờ kết hợp thiết bị xếp dỡ và quy trình vận hành hợp lý, năng suất khai thác đối với hai nhóm hàng dăm gỗ và nông sản tăng khoảng 10%, góp phần rút ngắn thời gian làm hàng và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Kiểm soát hao hụt trong quá trình lưu kho, bốc xếp và giao nhận cũng là yêu cầu được cảng chú trọng. CICT sử dụng hệ thống cân điện tử để ghi nhận khối lượng hàng hóa xuất, nhập, kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu. Quy trình kiểm đếm nhiều lớp, kết hợp thiết bị quét và phần mềm đối chiếu, giúp phát hiện kịp thời chênh lệch giữa số liệu thực tế và dữ liệu quản lý. Hệ thống camera CCTV giám sát 24/7 cùng lực lượng bảo vệ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hóa tại khu vực kho bãi.

Trong quản lý, điều hành, CICT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống Web Portal để khách hàng tra cứu thông tin lô hàng, lịch tàu, hóa đơn và thực hiện một số thủ tục trực tuyến. Việc số hóa các khâu cung cấp thông tin, giao dịch giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế giấy tờ, tăng tính minh bạch và thuận tiện trong sử dụng dịch vụ cảng.

Hệ thống vận hành được trang bị máy tính bảng (tablet) kết nối trực tiếp với hệ thống STOS tại hiện trường đang tạo chuyển biến trong quy trình kiểm đếm, đối soát hàng hóa.

Cảng cũng triển khai hệ thống camera kết nối 4G tại các vị trí khai thác ở xa, giúp bộ phận điều hành giám sát hình ảnh theo thời gian thực, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Đối với những trạm cân không có kết nối Internet, CICT phát triển giải pháp đồng bộ dữ liệu trực tuyến về hệ thống trung tâm, bảo đảm thông tin về trọng lượng hàng hóa được cập nhật nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, việc trang bị máy tính bảng (tablet) kết nối trực tiếp với hệ thống STOS tại hiện trường đang tạo chuyển biến trong quy trình kiểm đếm, đối soát hàng hóa. Thay vì phải thực hiện nhiều khâu trao đổi, cập nhật dữ liệu thủ công, nhân viên có thể thao tác và đối chiếu thông tin ngay tại hầm tàu, qua đó giảm thời gian xử lý và hạn chế sai sót trong quá trình xếp dỡ. Hệ thống báo cáo sản lượng theo thời gian thực cũng giúp ban điều hành và khách hàng chủ động theo dõi tiến độ làm hàng, điều phối phương tiện và xây dựng kế hoạch giao nhận phù hợp.

Một giải pháp mới đang được CICT triển khai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện biển số xe tải. Công nghệ này hỗ trợ tự động hóa quá trình kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, giảm áp lực cho nhân lực tại các vị trí kiểm soát, đồng thời nâng cao độ chính xác và an toàn trong vận hành. Đây cũng là bước đi hướng tới mô hình cảng thông minh, trong đó dữ liệu được kết nối, cập nhật và khai thác phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Việc đổi mới công nghệ tại CICT không chỉ hướng đến nâng cao năng suất xếp dỡ mà còn tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn bộ chuỗi dịch vụ cảng biển, từ tiếp nhận hàng hóa, quản lý kho bãi, kiểm đếm đến giao nhận và vận chuyển. Qua đó, cảng từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, yêu cầu tiến độ cao của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.