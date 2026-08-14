Đi lên từ chăn nuôi gà

Ở thôn 1 Vân Giang, phường Đông Triều, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, anh Hoàng Văn Mạnh nổi tiếng chăn nuôi gà giỏi. Mỗi năm, gia đình chị xuất bán ra thị trường hàng chục ngàn con gà trưởng thành, giúp cho đời sống gia đình khấm khá.

Chị Nguyễn Thị Hoa kiểm tra sức khoẻ con gà nuôi.

Những ngày thời tiết oi nóng bất thường, đàn gà của gia đình anh chị Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hoa có dấu hiệu say nắng, kiệt sức. Cả nhà chị Hoa bao gồm 2 vợ chồng và các con đều tập trung vào việc làm thoáng chuồng, tạo các cửa sổ để thông gió tối đa, phun nước làm mát mái chuồng, giảm mật độ nuôi nhốt trong chuồng, bổ sung nước uống, vitamin C, nước điện giải hoặc muối khoáng phù hợp cho gà… Chị Hoa cho biết: Chăn nuôi gà là công việc thông thường, nhưng nó hoàn toàn không dễ dàng, nhất là những lúc thời tiết không thuận hoặc dịch bệnh bùng phát. Chính bởi vậy, người nuôi gà cần phải sát sao, có kinh nghiệm và tập trung cao độ, phát hiện sớm hiện tượng và tập trung xử lý ngay.

Đã trải qua không ít lần nhìn đàn gà của gia đình chết hàng loạt vì giá rét hoặc nắng nóng, gia đình chị Hoa, anh Mạnh đã có được những trải nghiệm, bài học thực tế. Chị Hoa phân tích, khi mà học hỏi rồi mới biết gà của mình chết là do nhiễm tụ huyết trùng, hen, tả hoặc cúm, hoặc sốc nhiệt kiệt sức do lạnh, do nhiễm bệnh cầu trùng hoặc đột tử do nóng nắng… Sau này, những tình huống đó đều được vợ chồng chúng tôi bình tĩnh xử lý, cùng với đó là việc chú trọng tiêm vắc xin cho đàn gà. Con gà từ 1 ngày tuổi là đã tiêm rồi, giúp cơ thể chúng có kháng thể tự nhiên, góp phần chống chọi với môi trường sống bất lợi.

Theo nhận định của chị Hoa, nếu đầu tư nghiêm túc cho mô hình chăn nuôi thì sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Đông Triều, chị Hoa từ bé đã quen với việc đồng áng, chăn nuôi. Sau này khi lập gia đình với anh Mạnh cũng là một nông dân, hai người xác định tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó chuyên về chăn nuôi gà, vịt, ngan các loại. Từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, hiện vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa, anh Hoàng Văn Mạnh là cơ sở chăn nuôi hộ gia đình khá lớn của phường Đông Triều. Sản phẩm đầu ra của gia đình anh chị được khách hàng tin dùng, chị Hoa thường xuất bán hàng loạt hoặc cả chuồng theo đơn đặt hàng với giá bán ổn định. Mô hình chăn nuôi đang mang lại cho chị Hoa nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, trong đó lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu đồng.

Hiện nay, gia đình chị Hoa đang vào đàn mới để kịp chăn nuôi và phục vụ xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán tới. Sự háo hức, phấn khởi và quyết tâm đầu tư sản xuất của vợ chồng anh chị tạo niềm tin về những mô hình sản xuất chăn nuôi khi được đầu tư đúng hướng sẽ mang lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân và tạo nên những đổi thay ở các vùng nông thôn của tỉnh.