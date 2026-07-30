Nông dân "lên sàn" số, đưa nông sản OCOP vươn xa

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người nông dân hôm nay đã biết trực tiếp kết nối với khách hàng ở khắp mọi miền để bán sản phẩm của mình làm ra. Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để nông sản Quảng Ninh gia tăng giá trị, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu bằng chính câu chuyện của vùng đất, con người làm ra sản phẩm.

Chị Vũ Thị Mai, khu Tiền An 2 (phường Quảng Yên) chuẩn bị livestream ngay tại vườn của gia đình.

Buổi sáng đầu mùa thu hoạch, vườn na của gia đình chị Vũ Thị Mai, khu Tiền An 2 (phường Quảng Yên) rộn ràng hơn thường lệ. Xếp những sọt na ngay ngắn dưới gốc cây, thay vì tất bật chờ thương lái như trước, chị dựng chiếc điện thoại trên giá đỡ, chỉnh lại góc quay rồi bắt đầu buổi livestream. Giọng nói mộc mạc, chân thành của chị cùng với những quả na ngon ngọt nhanh chóng thu hút người xem. Người hỏi giá, người đặt mua, chỉ hơn một giờ phát trực tiếp, số na chị vừa thu hoạch đã được bán hết.

Trước đây việc tiêu thụ na của gia đình chị gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Đến vụ thu hoạch, cả nhà thấp thỏm chờ người đến mua vì na chín rất nhanh, có năm được mùa nhưng giá thấp, nhiều quả chín quá phải bán vội hoặc mang biếu người quen. Chị Mai chia sẻ: Lúc đầu tôi cũng ngại lắm, không biết nói gì trước điện thoại, sau đó được cán bộ phòng Kinh tế của phường hướng dẫn cách livestream, đăng sản phẩm, dần dần tôi đã quen. Giờ khách ở nhiều tỉnh biết đến, cứ đến mùa là họ nhắn đặt trước.

Lãnh đạo, cán bộ phường Quảng Yên và người dân khu Tiền An giới thiệu na trong buổi livestream.

Vùng na Tiền An, nay thuộc phường Quảng Yên, từ lâu đã nổi tiếng với giống na bở đặc sản. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cùng phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cho ra những quả na có vỏ mỏng, múi dày, ngọt. Trước đây, chất lượng sản phẩm chủ yếu được truyền tai nhau, còn nay, chỉ qua một buổi phát trực tiếp, hình ảnh vườn na, người nông dân và cả câu chuyện phía sau từng quả na đã đến với hàng nghìn người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Để hỗ trợ người dân, thời gian qua phường Quảng Yên đã tổ chức các phiên livestream quảng bá nông sản, hướng dẫn hộ sản xuất sử dụng các nền tảng số trong bán hàng. Nhờ đó, nhiều nông dân không chỉ biết bán sản phẩm mà còn biết xây dựng hình ảnh, kết nối trực tiếp với khách hàng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào thương lái.

Người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã biết đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương lên nền tảng số.

Không riêng na Quảng Yên, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường nhờ chuyển đổi số. Nếu trước đây, phần lớn sản phẩm OCOP được tiêu thụ qua chợ truyền thống, cửa hàng hoặc các hội chợ địa phương thì nay, các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất đã chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Livestream trên Facebook, TikTok, Zalo hay xây dựng website riêng không còn là cách làm mới mẻ mà đang trở thành kênh bán hàng hiệu quả, giúp nhiều chủ thể OCOP mở rộng thị trường, tăng doanh số và xây dựng tệp khách hàng ổn định. Đối với người tiêu dùng, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, họ có thể tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, so sánh giá cả, đặt mua và theo dõi quá trình vận chuyển. Khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng vì thế cũng được rút ngắn đáng kể.

Với 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao và 33.578 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Bên cạnh các hội chợ và hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, tỉnh tận dụng hiệu quả hạ tầng số và các kênh truyền thông hiện đại để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Hình ảnh sản phẩm OCOP xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đã góp phần mở rộng thị trường trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu.

Có thể nói, hiện nay công nghệ đã trở thành cầu nối giữa người sản xuất với thị trường, mỗi sản phẩm địa phương không chỉ được bán nhanh hơn mà còn được kể bằng chính câu chuyện về vùng đất, con người đã làm nên giá trị của nó. Đó cũng là nền tảng để OCOP Quảng Ninh tiếp tục nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững và mang lại thu nhập ngày càng ổn định cho người dân.