Điểm nhấn mới của đô thị Cẩm Phả

UBND phường Cẩm Phả vừa đưa vào sử dụng công trình công cộng là khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam Quảng trường 12/11. Công trình góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan khu vực và là địa điểm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú trên địa bàn phường. Đây là công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh của phường Cẩm Phả.

Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam Quảng trường 12/11. Ảnh Duy Tâm

Khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam Quảng trường 12-11 có diện tích gần 3.800m², với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác) được quy hoạch và thiết kế đồng bộ, công trình bao gồm nhiều hạng mục hiện đại như: Khu cây xanh, đường dạo, sân thể thao chuyên biệt, khu tập luyện thể dục ngoài trời, nhà trưng bày kết hợp các tiện ích công cộng, bãi đỗ xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Trong đó, khu thể thao ngoài trời được bố trí đáp ứng nhiều bộ môn như cầu lông, bóng chuyền hơi, pickleball; khu tập thể dục với hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ người dân mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn kiến trúc là khu nhà trưng bày và tiện ích được thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hòa với tổng thể cảnh quan của Quảng trường 12/11, được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá, biểu tượng của sự sống, sự hồi sinh tái tạo và cân bằng sinh thái. Trong bối cảnh Cẩm Phả, nơi quá trình khai thác than đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nhưng cũng tạo ra không ít những thách thức về môi trường, hình ảnh chiếc lá được lựa chọn như một thông điệp về sự hài hòa giữa công nghiệp và thiên nhiên.

Phần mái công trình được thiết kế mô phỏng gân và phiến lá, tạo cảm giác như một chiếc lá đang nâng đỡ không gian bên dưới, hệ kết cấu nghiêng tượng trưng cho thân và cuống lá, đồng thời tạo nên hình ảnh sinh động, nhẹ nhàng giữa cảnh quan. Không gian xung quanh được bao phủ bởi cây xanh và các mảng thực vật bản địa, hình thành một "ốc đảo sinh thái" giữa đô thị công nghiệp. Sự tương phản giữa màu xanh của cây lá và màu đen đặc trưng của than đá nhấn mạnh thông điệp bảo vệ môi trường, phục hồi thiên nhiên và phát triển bền vững. Bên cạnh các hạng mục phục vụ vui chơi, rèn luyện sức khỏe, công trình còn được đầu tư cây xanh, thảm cỏ và các tuyến đường dạo lát đá tự nhiên, tạo nên không gian mở, thân thiện với môi trường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe được xây dựng đồng bộ, bảo đảm công trình vận hành an toàn, bền vững và đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo phường Cẩm Phả thực hiện nghi thức khánh thành dự án Công trình công cộng, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam Quảng trường 12/11. Ảnh Duy Tâm

Ông Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đây là một trong 7 công trình, dự án được phường Cẩm Phả tập trung triển khai thực hiện trong năm 2025-2026 nhằm giải quyết các nhu cầu thiết yếu về hạ tầng, cảnh quan, giao thông và không gian sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng phường Cẩm Phả trở thành đô thị xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Trong thời gian tới, phường Cẩm Phả sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.