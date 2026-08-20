Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, hướng đến mục tiêu cao hơn

Quảng Ninh đang bước vào chặng nước rút của năm 2026 với yêu cầu tăng tốc mạnh hơn, quyết liệt hơn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP quý III lên 15,41%, 9 tháng là 12,56%, quý IV là 14,96% và cả năm đạt 13,21%. Đây là yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, ngành phải tạo được sự chuyển động đồng bộ, tận dụng tốt từng tháng còn lại của năm.

Khu vực Cột đồng hồ - Trung tâm đô thị của Quảng Ninh.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã giao việc cụ thể, yêu cầu lượng hóa kết quả, bám sát từng ngành, từng địa bàn và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh. Tỉnh không đặt mục tiêu tăng trưởng trên một số động lực đơn lẻ, mà tổ chức lại toàn bộ các nguồn lực theo hướng phát huy tối đa những gì đang có và chủ động tạo ra dư địa mới. Từ công nghiệp, đầu tư công, du lịch, thương mại, logistics, đến kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, cùng với việc thúc đẩy các dự án mới, tỉnh đang tìm cách biến từng lợi thế thành giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Trong đó, công nghiệp tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng. Kịch bản mới đặt mục tiêu trong quý III khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19,41%, riêng công nghiệp tăng 20,13%. Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh yêu cầu tập trung duy trì ổn định các ngành sản xuất chủ lực như than, điện, xi măng, đồng thời tạo điều kiện để các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát huy công suất. Những sản phẩm có khả năng tạo giá trị lớn như tấm silic, tấm quang năng, tivi, loa, tai nghe, ô tô... đều được lượng hóa sản lượng cho từng giai đoạn.

Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì, mở rộng sản xuất. Các dự án đã có chủ trương đầu tư, được cấp phép được đôn đốc triển khai nhanh để sớm tạo sản phẩm. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, GPMB, thủ tục đầu tư… Với khu vực ngoài ngân sách, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tiếp cận nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm triển khai. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn, mà quan trọng hơn là nhanh chóng chuyển hóa nguồn vốn thành công trình, năng lực sản xuất, việc làm và nguồn thu.

Khôi phục những chiếc thuyền buồm xưa, Quảng Ninh đang tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Ở khu vực dịch vụ, Quảng Ninh xác định khai thác theo hướng mở rộng cả chiều rộng và chiều sâu. Tỉnh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng 27,61%; thu hút 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng. Tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường khách, nâng mức chi tiêu và thời gian lưu trú; đồng thời khai thác dư địa từ thương mại, vận tải, logistics, kinh tế cửa khẩu và dịch vụ cảng biển. Đây cũng chính là hướng mở rộng nguồn lực tăng trưởng mới khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, lợi thế kết nối này càng rõ ràng.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng lần này đã điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giao cho xã, phường, đặc khu. Nhiều sản phẩm từ nông nghiệp, thủy sản, khai thác gỗ, đến du lịch, thu ngân sách được phân bổ cụ thể theo quý, tháng và cả năm. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng không còn là một chỉ tiêu chung ở cấp tỉnh, mà trở thành nhiệm vụ có thể kiểm đếm tại từng địa bàn. Nhiệm vụ của mỗi địa phương để đảm bảo mục tiêu là phải xác định rõ sản phẩm nào có thể tăng, dự án nào có thể triển khai, nguồn thu nào còn dư địa và điểm nghẽn nào cần tháo gỡ.

Cùng với các động lực kinh tế trực tiếp, giai đoạn những tháng cuối năm tỉnh kiên quyết giải phóng các nguồn lực đang bị “đóng băng” bởi thủ tục, vướng mắc đầu tư và mặt bằng. Quan điểm là những gì có thể tháo gỡ phải được tháo gỡ ngay; những dự án có khả năng triển khai phải được thúc đẩy; khó khăn của doanh nghiệp phải được nhận diện sớm và xử lý kịp thời.

Có thể thấy ở điều chỉnh kịch bản tăng trưởng lần này, Quảng Ninh đã nhận diện rõ thời cơ, cơ hội, thể hiện vai trò cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh sẽ đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: Khai thác đến mức cao nhất những lợi thế hiện hữu và kiến tạo thêm không gian phát triển cho tương lai. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh biến áp lực của mục tiêu tăng trưởng cao thành động lực đổi mới cách làm, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Tin tưởng với quyết tâm tăng tốc ngay từ quý III, Quảng Ninh sẽ hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch tăng trưởng năm 2026.