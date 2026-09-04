Đoàn công tác Quảng Ninh tham dự khai mạc Triển lãm IFA Berlin 2026

Ngày 4/9, tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Đoàn công tác TP Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh làm Trưởng đoàn, tham dự khai mạc Triển lãm IFA Berlin. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh trao đổi với bà Franziska Giffey, Thị trưởng TP Berlin.

IFA Berlin là triển lãm quốc tế lớn nhất thế giới về điện tử tiêu dùng và công nghệ gia dụng, được tổ chức thường niên tại Berlin, CHLB Đức. IFA có lịch sử hơn 100 năm và là một trong những sự kiện công nghệ có uy tín lâu đời nhất thế giới.

Đoàn TP Quảng Ninh chụp ảnh với bà Franziska Giffey, Thị trưởng TP Berlin.



IFA Berlin 2026 diễn ra từ ngày 4 - 8/9 thu hút khoảng 1.900 thương hiệu nổi tiếng đến từ 49 quốc gia và hơn 220.000 khách tham dự đến từ 140 quốc gia, trong đó, 65% khách tham dự là những nhà phân phối, nhà bán lẻ.

IFA Berlin không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, startup, chuyên gia công nghệ và người tiêu dùng quốc tế.

Đoàn công tác TP Quảng Ninh khảo sát một số gian hàng ứng dụng khoa học công nghệ tại Triển lãm.

Tham dự lễ khai mạc, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã tham quan, khảo sát các khu trưng bày, giới thiệu những sản phẩm và giải pháp công nghệ nổi bật tại triển lãm, tập trung ở các lĩnh vực như nhà thông minh, đổi mới bán lẻ, giao thông thông minh, giải trí gia đình và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Đây là nơi quy tụ nhiều thương hiệu công nghệ lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp và những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, qua đó giới thiệu những sản phẩm, giải pháp và xu hướng công nghệ mới đang được phát triển, ứng dụng trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh trao đổi với ông Ra Eberhard J.Trempel, cố vấn Thương mại Berlin khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ khai mạc Triển lãm IFA Berlin, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, đã gặp và trao đổi với bà Franziska Giffey, Thị trưởng thành phố Berlin.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai thành phố chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trao đổi những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Quyết Tiến đánh giá cao công tác tổ chức, quy mô và tầm vóc quốc tế của IFA Berlin; cho rằng đây là diễn đàn quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận những thành tựu mới về khoa học, công nghệ và mở rộng kết nối hợp tác. Đồng chí bày tỏ mong muốn thành phố Quảng Ninh và thành phố Berlin tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, nhất là trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, qua đó tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức của hai bên.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đã trao đổi với ông Ra Eberhard J. Trempel, Cố vấn Thương mại Berlin khu vực ASEAN, người trực tiếp hướng dẫn đoàn Quảng Ninh khảo sát các gian hàng tại IFA Berlin. Đồng chí mong muốn ông Ra Eberhard J. Trempel tiếp tục phát huy vai trò kết nối, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của thành phố Quảng Ninh tới cộng đồng doanh nghiệp Berlin nói riêng và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung, qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút các doanh nghiệp Đức tìm hiểu và đầu tư tại Quảng Ninh trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.