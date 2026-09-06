Đoàn công tác TP Quảng Ninh thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Chiều 5/9, tại thành phố Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Nguyễn Đắc Thành. Nhân dịp này, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm Đại sứ Nguyễn Đắc Thành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến thông tin với Đại sứ Nguyễn Đắc Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, những kết quả nổi bật trong thời gian qua và định hướng phát triển trong không gian mới sau khi thành lập thành phố.

Theo đó, Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Thành phố định hướng thu hút đầu tư vào 5 khu kinh tế, 16 khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, Quảng Ninh thu hút hơn 17 tỷ USD vốn FDI với trên 250 dự án của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, khu vực châu Âu hiện mới có 14 dự án của 5 quốc gia, với tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỷ USD. Kết quả này được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng về hợp tác đầu tư giữa Quảng Ninh với các đối tác châu Âu.

Trên cơ sở đó, đồng chí Vũ Quyết Tiến đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục hỗ trợ Quảng Ninh tăng cường quan hệ với các địa phương, tổ chức và đối tác của Đức; kết nối thành phố với các tập đoàn, doanh nghiệp Đức có nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Các lĩnh vực Quảng Ninh ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, tự động hóa, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghệ và năng lượng xanh. Thành phố cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối, thúc đẩy và nâng tầm quan hệ với các đối tác Đức trong thời gian tới, nhất là những đối tác có thế mạnh về hạ tầng giao thông, phục vụ định hướng phát triển hệ thống đường sắt kết nối Quảng Ninh với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Chúc mừng Quảng Ninh vừa lên thành phố, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương; đồng thời cho biết Đức là đối tác quan trọng của Việt Nam; nhiều doanh nghiệp Đức đang quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho rằng, với không gian phát triển mới, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng những định hướng thu hút đầu tư rõ ràng, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để đón dòng vốn từ Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của Quảng Ninh tới cộng đồng doanh nghiệp Đức, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đức đến khảo sát, tìm hiểu và nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương

Đáng chú ý, việc Tập đoàn Siemens tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng tạo thêm tiền đề để mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và công nghiệp đường sắt, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Đoàn công tác tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Berlin, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

