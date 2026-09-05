Đoàn công tác TP Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Siemens AG, khảo sát mô hình đường sắt tại Berlin

Chiều 4/9, tại Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Tập đoàn Siemens AG và khảo sát Nhà ga trung tâm Berlin. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông Leon Soulier, Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt trọn gói của Tập đoàn Siemens AG.

Siemens AG là một trong những tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn của Đức, có lịch sử hoạt động từ năm 1847, với mạng lưới tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tự động hóa công nghiệp, công nghệ số, hạ tầng, giao thông thông minh và công nghệ y tế.

Tại buổi làm việc, ông Leon Soulier, Giám đốc điều hành Hệ thống đường sắt trọn gói của Tập đoàn Siemens AG, đã chia sẻ với đoàn công tác kinh nghiệm triển khai các dự án đường sắt, đồng thời giới thiệu một số giải pháp công nghệ và những nội dung cần được quan tâm ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành của hệ thống

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh trao đổi với Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt trọn gói của Tập đoàn Siemens AG tại buổi làm việc.

Trao đổi với lãnh đạo Siemens AG, đồng chí Vũ Quyết Tiến đánh giá cao sự hợp tác giữa Tập đoàn Siemens AG và VinSpeed trong triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; đồng thời cho rằng những kinh nghiệm, giải pháp công nghệ của Siemens có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí mong muốn trên nền tảng hợp tác hiện có, Siemens AG tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác với thành phố Quảng Ninh trong phát triển hệ thống đường sắt hiện đại và các lĩnh vực liên quan, trong đó quan tâm nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Đồng thời, đồng chí đề nghị Tập đoàn quan tâm hỗ trợ thành phố trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình đầu tư, vận hành và quản lý hạ tầng đường sắt trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao đổi tại buổi làm việc.

Cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã khảo sát Ga trung tâm Berlin. Ông Gustavo Gardini, Trưởng bộ phận Đối tác toàn cầu và Đầu tư bền vững, Công ty DB E.C.O. Group, trực tiếp giới thiệu với đoàn về công tác quy hoạch, tổ chức và vận hành hệ thống đường sắt; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong kết nối đường sắt với cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc và hệ thống giao thông đô thị...

Ga trung tâm Berlin là một đầu mối giao thông quan trọng của thủ đô nước Đức, được tổ chức theo mô hình nhà ga nhiều tầng, kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt khu vực, đường sắt tốc độ cao và các tuyến quốc tế. Bên cạnh chức năng vận tải, nhà ga còn tích hợp các dịch vụ thương mại, ẩm thực; góp phần hình thành một không gian giao thông đa chức năng, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân, du khách.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh khảo sát Nhà ga trung tâm Berlin.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Vũ Quyết Tiến cho rằng, việc hình thành các đầu mối giao thông trung tâm, có khả năng kết nối nhiều phương thức vận tải, là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đô thị hiện đại. Mô hình Ga trung tâm Berlin mang lại nhiều kinh nghiệm tham khảo đối với Quảng Ninh trong quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông, nhất là khi thành phố đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô mới.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 300.000 hành khách qua Nhà ga trung tâm Berlin.

Hệ thống đường tàu tầng dưới phục vụ các tuyến cao tốc tới các thành phố và các nước trong khu vực.

Đồng chí mong muốn DB E.C.O. Group tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác với thành phố Quảng Ninh trong quy hoạch, phát triển và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt với cảng biển, sân bay, đường bộ và các loại hình giao thông khác, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

