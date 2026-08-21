Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Trung Quốc do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng, là Trưởng đoàn, đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) đón đoàn.

Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, Việt Nam Nguyễn Thanh Hải chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng, Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình đón tiếp Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Trung Quốc sang thăm, chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự hiện diện đầy tình cảm của đồng chí Bí thư Thành uỷ Đông Hưng, Trung Quốc cùng đoàn.

Đồng chí nhấn mạnh: Quốc khánh 02/9/1945 đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là mốc son mở ra thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh với những thắng lợi rực rỡ của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp; đây là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng truyền thống tốt đẹp kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước Việt - Trung trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, trong tiến trình thúc đẩy sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đoàn tham quan tại các xã, phường biên giới Móng Cái (Việt Nam).

Tiếp nối truyền thống hữu nghị đó, từ ngày 14 đến ngày 17/04/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. Tại chuyến thăm, hai bên thống nhất Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn. Đây chính là định hướng chiến lược quan trọng để các địa phương biên giới hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất và hiệu quả trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các xã, phường biên giới khu vực Móng Cái (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) không ngừng củng cố, tăng cường, phát triển lên tầm cao mới.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, cùng với sự phát triển chung của cả nước, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phường Móng Cái 1 thực sự chuyển mình và đang thay đổi từng ngày: kinh tế ngày càng phát triển, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao, công tác đối ngoại không ngừng được tăng cường và mở rộng.

Có được kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội như ngày hôm nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, đổi mới, đột phá về tư duy, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền phường, sự đoàn kết phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Móng Cái 1 còn có sự phối hợp, hợp tác toàn diện của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Hai bên trao quà lưu niệm chúc mừng 81 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam.

Tại chương trình, Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Trung Quốc đã trao tặng quà chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa các xã, phường biên giới khu vực Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) ngày càng bền chặt. Đồng thời thống nhất: Trong thời gian tới, hai bên cùng tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, gồm: Triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn kiện các cấp đã ký kết; duy trì cơ chế giao lưu hữu nghị, hội đàm định kỳ, thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày Lễ, Tết quan trọng của hai nước. Thúc đẩy hoạt động thương mại qua cặp cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, phối hợp chiêu thương, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tăng cường thuận lợi hoá thông quan, tích cực tham gia triển khai Đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, xây dựng cầu Bắc Luân III; tăng cường các hoạt động hợp tác du lịch; kết nối doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch đặc sắc qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm khôi phục hoạt động khách du lịch Trung Quốc tham quan du lịch phường Móng Cái 1 trong ngày. Mở rộng giao lưu nhân dân, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa thế hệ trẻ và giữa các cụm dân cư hai bên biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời trao đổi, giải quyết thoả đáng các vấn đề phát sinh; cùng xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển.