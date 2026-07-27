Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Vũ Văn Hiếu và thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tu. Hoạt động nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống "Đoàn kết - Sáng tạo - Bất khuất - Kiên trung - Chiến thắng", không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tu.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo nền tảng để tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.