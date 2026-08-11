Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Sáng 11/8, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh đã tới viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại trụ sở Đại sứ quán Lào (Hà Nội).

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu đã thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và tình cảm chia sẻ sâu sắc đối với nỗi mất mát to lớn của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Các vị đại biểu tỉnh Quảng Ninh cúi đầu dành 1 phút mặc niệm, vĩnh biệt Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Xúc động ghi vào sổ tang, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, viết: "Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam".

"Xin gửi tới Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào anh em cùng gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất".

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ghi vào sổ tang, tiễn biệt đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Lời tiễn biệt tiếc thương của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

"Những cống hiến, tình cảm và đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Lào và việc vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ!”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn tới các thành viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào, bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.