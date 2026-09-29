Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV

Sáng 29/9, tại thành phố Quảng Ninh, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 3. Dự hội nghị, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng đối với vùng Mỏ - một trong những cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí cho biết, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV sẽ xem xét 10 nội dung, trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và kiện toàn tổ chức.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến thiết thực, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các chương trình, đề án, để sớm triển khai hiệu quả trong thực tế.

Phát biểu chào mừng hội nghị tổ chức tại thành phố Quảng Ninh, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn xác định công nhân, người lao động là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển thành phố.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở. Đồng chí khẳng định thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các cấp Công đoàn hoạt động hiệu quả; sẵn sàng phối hợp triển khai, thí điểm những mô hình mới vì quyền lợi người lao động.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9. Hội nghị tập trung thảo luận các chương trình, đề án về phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chăm lo phúc lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xem xét công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV và thông qua nghị quyết hội nghị. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ thăm, làm việc với Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu; trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và thăm người lao động đang làm việc trên vịnh Hạ Long.