Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội họp với Tổ trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét 57 nội dung, nhóm nội dung; trong đó thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn và giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, bảo đảm công tác xây dựng pháp luật công khai, minh bạch, kiên quyết ngăn chặn tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm.

Đối với các nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công, các quyết sách cần tạo động lực tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: “Khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết nhanh nhưng không đơn giản; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh dự cuộc họp.

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu, tổ chức tiếp xúc cử tri. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với nhiều dự án luật, tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và đời sống kinh tế - xã hội. Nội dung tham vấn bao quát các lĩnh vực như văn bản quy phạm pháp luật, đất đai, tài nguyên và môi trường, ngân sách nhà nước, đấu thầu, kế toán, kiểm toán cùng một số lĩnh vực khác.

Thông qua các hội nghị, Đoàn tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và các đối tượng liên quan, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, Đoàn tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận, góp ý hoàn thiện các dự án luật tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp; bảo đảm phản ánh đầy đủ thực tiễn địa phương và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.