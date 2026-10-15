Đoàn ĐBQH thành phố tham vấn dự án luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản

Chiều 15/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội nghị.



Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), từ thực tiễn Quảng Ninh là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp và lực lượng công nhân ngành Than, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp. Trong đó, các ý kiến tập trung vào điều kiện bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội, các chính sách tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án nhà ở chậm triển khai, kéo dài; cơ chế cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền cấp xã trong quản lý, phát triển nhà ở và bố trí tái định cư.

Đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, công khai thông tin dự án, quản lý hoạt động giao dịch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Các đại biểu cũng quan tâm đến việc hoàn thiện các quy định nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ, phân lô bán nền không đúng quy định; tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Các ý kiến tham gia tại hội nghị được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, làm cơ sở tham gia thảo luận, đóng góp hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.